Myanmar Explosion : म्यानमारमध्ये चीन सीमेजवळ भीषण स्फोट; ५५ जणांचा मृत्यू, अख्खं गाव उद्ध्वस्त

म्यानमारमध्ये एका प्रचंड स्फोटात किमान ५५ लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी दुपारी चीनच्या सीमेजवळ असलेल्या नामखाम टाउनशिपमधील 'काउंग तात' गावात घडली. 'ता'आंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी' (TNLA) या बंडखोर गटाने असा दावा केला आहे की, खाणकामासाठी कथितरित्या साठवून ठेवलेल्या स्फोटक साहित्याच्या निष्काळजी हाताळणीमुळे हा स्फोट झाला. .मृतकांमध्ये २५ महिलांचा समावेश प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या स्फोटामुळे संपूर्ण गावात हाहाकार उडाला. मृतांमध्ये २५ महिला आणि ३० पुरुषांचा समावेश आहे. ही घटना घडल्यापासून मदत आणि बचाव कार्य अविरतपणे सुरू आहे. बचाव पथके ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेत आहेत, तर दुसरीकडे नुकसानग्रस्त इमारती आणि उद्ध्वस्त घरांतून मृतदेह बाहेर काढले जात आहेत. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या माहितीनुसार, या स्फोटात १०० हून अधिक घरांचे नुकसान झाले आहे. अर्धे गाव उद्ध्वस्त झाले असून, अनेक कुटुंबे बेघर झाली आहेत..TNLA कडून चौकशीचे आदेश 'ता'आंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी'च्या (TNLA) राजकीय शाखेने, म्हणजेच 'पलाउंग स्टेट लिबरेशन फ्रंट'ने, 'टेलीग्राम'वर एक निवेदन जारी केले. या निवेदनात त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला असून, या घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. या स्फोटाचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास केला जात असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले असून, या घटनेस जबाबदार आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. TNLA ने बाधित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, स्थानिक प्रशासन आणि मदत संस्था नुकसानीचा अंदाज घेण्यात व्यस्त आहेत, तर बचाव कर्मचारी या दुर्घटनेतील वाचलेल्यांचा शोध घेण्याचे कार्य अविरतपणे सुरू ठेवून आहेत.