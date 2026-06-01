ग्लोबल

Myanmar Explosion : म्यानमारमध्ये चीन सीमेजवळ भीषण स्फोट; ५५ जणांचा मृत्यू, अख्खं गाव उद्ध्वस्त

TNLA Incident : या दुर्घटनेत १०० हून अधिक घरे नुकसानग्रस्त झाली असून अर्धे गाव उद्ध्वस्त झाले आहे. बचाव पथके ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेत असून मदतकार्य सुरू आहे.
Rescue teams search through debris after a massive explosion in Myanmar’s Namkham township that killed over 55 people and destroyed more than 100 homes.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

म्यानमारमध्ये एका प्रचंड स्फोटात किमान ५५ लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी दुपारी चीनच्या सीमेजवळ असलेल्या नामखाम टाउनशिपमधील 'काउंग तात' गावात घडली. 'ता'आंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी' (TNLA) या बंडखोर गटाने असा दावा केला आहे की, खाणकामासाठी कथितरित्या साठवून ठेवलेल्या स्फोटक साहित्याच्या निष्काळजी हाताळणीमुळे हा स्फोट झाला.

