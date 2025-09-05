NASA Report : 2050 पर्यंत अमेरिका पाण्याखाली? नासाच्या अहवालाने उडाली खळबळ, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर वाढणार दबाव!

NASA Report : नासाने एक धक्कादायक अलर्ट जारी केला असून त्यामध्ये अमेरिकेतील काही किनारी शहरे समुद्रात बुडण्याच्या मार्गावर (Climate Change USA) असल्याचे सांगितले आहे. या अहवालामुळे अमेरिका आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावर दबाव वाढू शकतो. नासाच्या अहवालानुसार, जर त्वरित उपाययोजना केल्या नाहीत तर कॅलिफोर्नियातील लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते..समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे खचतेय जमीननासाच्या संशोधनानुसार, सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया, लॉस एंजेलिस, आणि सॅन दिएगो या मोठ्या शहरांमध्ये समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे जमीन खाली जात आहे. भूजल उपसा, अतीव शहरी विकास आणि मानवी क्रियाकलाप यामुळे किनाऱ्यालगतची जमीन वेगाने खचत आहे. या भागांमध्ये समुद्री वादळ आल्यास मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे..तीन संस्थांकडून संयुक्त संशोधननासाची जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (जेपीएल), कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि एनओएए यांनी एकत्रित केलेल्या या अभ्यासात २०१५ ते २०२३ या कालावधीत मिळालेल्या उच्च-रिझोल्यूशन सॅटेलाइट रडार डेटाचा वापर करण्यात आला. या डेटाच्या आधारे समुद्रात बुडणाऱ्या क्षेत्रांची ओळख पटवली गेली. संशोधनानुसार, २०५० पर्यंत कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यावरील समुद्राची पातळी १७ इंच (सुमारे १.४ फूट) पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे..Karachi Ganeshotsav : पाकिस्तानातही बाप्पाचा जयघोष; कराचीतील रस्त्यावरून निघाली गणरायाची मिरवणूक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल.वैज्ञानिकांचा इशारासंशोधन पत्राच्या लेखिका मारिन गोव्होर्सिन यांनी सांगितले की, सॅन फ्रान्सिस्को बे एरियातील सॅन राफेल, कोर्टे माडेरा, फोस्टर सिटी आणि बे फार्म आयलंड या भागांमध्ये जमीन दरवर्षी ०.४ इंचांपेक्षा अधिक वेगाने खचत आहे. हे क्षेत्र आधीच पूरप्रवण आहेत आणि आता जमिनीच्या खचण्यामुळे आणखी धोक्यात आले आहेत. दशकांपासून झालेला औद्योगिक आणि शहरी विकास ही स्थिती गंभीर बनवत आहे..कॅलिफोर्नियातील लाखोंचा जीव धोक्याततज्ञांच्या मते, जर भूस्खलन आणि समुद्रपातळी वाढ रोखण्यासाठी योग्यवेळी पावले उचलली नाहीत, तर कॅलिफोर्नियातील लाखो लोक अचानक धोक्यात येऊ शकतात. वादळ किंवा भूकंपाच्या परिस्थितीत समुद्राच्या पाण्याची पातळी आणखी वाढून हाहाकार माजू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.