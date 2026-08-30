Nepal Reconstruction Cost : नेपाळवर निसर्गाचा कोप! 2015 च्या भूकंपापेक्षा पुराचा फटका भयंकर? 41,500 कोटींचे नुकसान; पुनर्बांधणीसाठी 4 ते 5 अब्जावधी डॉलर्सची गरज

काठमांडू : नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या आपत्तीमुळे सुमारे २०० अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाले असण्याची शक्यता आहे. मात्र, बचाव आणि मदतकार्य अद्याप सुरू असून नुकसानीचे सर्वंकष मूल्यांकन बाकी असल्याने या आकड्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला (Nepal flood damage reconstruction cost) नाही..नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले यांनी देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारला ४ ते ५ अब्ज अमेरिकी डॉलर, म्हणजेच सुमारे ३३,००० ते ४१,५०० कोटी रुपये, मदतीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान यापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..२०१५ च्या भूकंपापेक्षा पुनर्बांधणीचा खर्च कमी का?२०१५ मध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर नेपाळच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे ९ अब्ज डॉलर खर्च झाले होते. त्या भूकंपात जवळपास ९,००० जणांचा मृत्यू झाला होता, तर पाच लाखांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली होती. यावेळी पुरानंतर पुनर्बांधणीसाठी ४ ते ५ अब्ज डॉलरची गरज का भासत आहे, याचे अर्थमंत्री वागले यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र, सध्याच्या आपत्तीचा फटका मुख्यतः रस्ते, पूल, जलविद्युत प्रकल्प, सीमावर्ती भाग आणि पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे..Himalayan Flood Risk : हिमाचल अन् तिबेटमध्ये 'टाईम बॉम्ब' सक्रिय! सतलज खोऱ्यातील 1,048 सरोवरांमुळे भारतात मोठ्या विनाशाचा धोका; NDMA चा धक्कादायक अहवाल.अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्कामहापुरामुळे सीमावर्ती शहरांमध्ये मोठी हानी झाली असून अनेक पूल आणि रस्ते वाहून गेले आहेत. प्रमुख जलविद्युत प्रकल्पांचेही नुकसान झाले आहे. पर्यटन आणि जलविद्युत क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, देशाच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेत १२ टक्क्यांहून अधिक योगदान असलेल्या प्रकल्पांना या आपत्तीचा फटका बसला आहे. या प्रकल्पांवर काम करणारे ९०० हून अधिक कर्मचारी बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे..आधीपासूनच आर्थिक दबावाचा सामना करणाऱ्या नेपाळसमोर आता पुनर्बांधणीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पुरामुळे पर्यटन क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. तीर्थयात्रा, ट्रेकिंग आणि गिर्यारोहणासारखे उपक्रम ठप्प झाल्याने पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, नेपाळच्या जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा सुमारे ६.४ टक्के असून देशातील जवळपास १५ टक्के रोजगार या क्षेत्रातून निर्माण होतो..९३ हजारांहून अधिक नागरिक प्रभावितआंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉसच्या माहितीनुसार, पुरामुळे नेपाळमधील ९३ हजारांहून अधिक नागरिक प्रभावित झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, या आपत्तीचा परिणाम सुमारे १० हजार शालेय विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. बाधित भागातील किमान १८ शाळा पूर्णपणे वाहून गेल्या, तर आणखी २० शाळांच्या इमारतींचे नुकसान झाले आहे..RSS Chief Mohan Bhagwat : 'भारतात मुस्लिमांनी राहू नये' असे म्हणणारी व्यक्ती हिंदू असू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरुन मोहन भागवत यांचे मोठे विधान, सर्वधर्मीय सलोख्याचा दिला संदेश.नेपाळ-चीन संपर्कही विस्कळीतपूर आणि भूस्खलनामुळे नेपाळला चीनशी जोडणाऱ्या पासांग ल्हामू महामार्गाचा ४० किलोमीटरहून अधिक भाग ढिगाऱ्याखाली गाडला गेला आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील रसुवा जिल्ह्याचा देशाच्या इतर भागांशी संपर्क तुटला आहे. चीनमधील ग्यिरोंग बंदराकडे जाणारा महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गही बंद झाला आहे. यामुळे नेपाळच्या आयात-निर्यातीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..भारत-नेपाळ व्यापारालाही फटकापुरामुळे भारतासोबतच्या व्यापारावरही परिणाम झाला आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर मोठ्या संख्येने मालवाहू ट्रक अडकून पडले आहेत. महाराजगंजमधील सोनोली सीमेवर तब्बल १६ किलोमीटर लांबीची वाहनांची रांग लागल्याचे वृत्त आहे. भारत आणि नेपाळमधील वार्षिक व्यापार सुमारे ७५,००० ते ९२,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. भारतातून नेपाळला कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. सणासुदीच्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने व्यापाऱ्यांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. बाजारपेठेत काही वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या किमती वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे..शोध आणि बचाव कार्यासमोर आव्हानेबाधित भागात खराब हवामानामुळे बचाव आणि शोधमोहीम अधिक कठीण झाली आहे. नेपाळचे वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र परियार यांनी सांगितले की, मुसळधार पाऊस आणि धुक्यामुळे काही ठिकाणी शोध आणि बचाव कार्य तात्पुरते थांबवावे लागले. दरम्यान, नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी सांगितले की, देशाला केवळ शोध आणि बचावासाठी मदतीची गरज नाही, तर बोगद्यांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची सुटका, पूल आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत करणे, मृतदेहांची ओळख पटवणे, डीएनए चाचण्या आणि मृतदेह दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी तांत्रिक मदतीची आवश्यकता आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये नेपाळकडे पुरेसे तांत्रिक कौशल्य उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी विशेष सेवा आणि तज्ज्ञांची मदत मागण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..डोंगराळ गावांचा संपर्क तुटलारसुवा आणि नुवाकोट जिल्ह्यांतील १८ हून अधिक डोंगराळ गावांचा रस्ते संपर्क तुटला आहे. तिमुरे, स्याफ्रुबेसी आणि थुमान यांसारख्या दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी हेलिकॉप्टर किंवा पायी प्रवास करावा लागत आहे. नेपाळी लष्कराकडून हेलिकॉप्टरच्या मदतीने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याचे तसेच जीवनावश्यक वस्तू पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे..पूल आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत करण्याचे प्रयत्नपुरामुळे अनेक पूल वाहून गेले असून काही पुलांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नेपाळ-चीन सीमेवरील रसुवागढी मैत्री पूल हा महत्त्वाचा पूलही पुराच्या तडाख्यात सापडला आहे. तो पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी भोटेकोशी आणि त्रिशुली नद्यांवरील लहान झुलते पूल तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याचेही प्रयत्न केले जात आहेत..६०० हून अधिक मृत्यू; दोन हजारांहून अधिक बेपत्ता२६ ऑगस्ट रोजी हिमनदी फुटल्यानंतर खडक, बर्फ, चिखल आणि मोठ्या प्रमाणातील ढिगारा त्रिशुली नदीत वाहून आला. या घटनेनंतर आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे नेपाळ आणि चीनच्या तिबेट भागात ६०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू, तर २,००० हून अधिक नागरिक बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. या आपत्तीनंतर नेपाळसमोर तातडीचे बचावकार्य, प्रभावित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्बांधणी करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे २०१५ च्या भूकंपानंतरच्या पुनर्बांधणीप्रमाणेच यावेळीही नेपाळला मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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