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Nepal Reconstruction Cost : नेपाळवर निसर्गाचा कोप! 2015 च्या भूकंपापेक्षा पुराचा फटका भयंकर? 41,500 कोटींचे नुकसान; पुनर्बांधणीसाठी 4 ते 5 अब्जावधी डॉलर्सची गरज

Nepal Flood Damage and Estimated Reconstruction Cost : नेपाळमधील विनाशकारी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली असून रस्ते, पूल, जलविद्युत आणि पर्यटन क्षेत्राला फटका बसला आहे. पुनर्बांधणीसाठी अब्जावधी डॉलरची गरज भासण्याची शक्यता आहे.
Nepal flood infrastructure damage

Nepal flood infrastructure damage

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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काठमांडू : नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या आपत्तीमुळे सुमारे २०० अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाले असण्याची शक्यता आहे. मात्र, बचाव आणि मदतकार्य अद्याप सुरू असून नुकसानीचे सर्वंकष मूल्यांकन बाकी असल्याने या आकड्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला (Nepal flood damage reconstruction cost) नाही.

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