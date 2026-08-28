Nepal Flood : नेपाळच्या महापुरात माणुसकीला लाज आणणारी घटना! मृत महिलेच्या कानातील सोन्याचे दागिने चोरले; VIDEO VIRAL होताच संतापाची लाट

Nepal Flood: Dead Woman’s Gold Earrings Stolen Viral Video : नेपाळमध्ये आलेल्या पुरामुळे झालेल्या प्रचंड विनाशामध्ये एक माणुसकीला लाज आणणारा व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. या व्हिडिओमध्ये काही लोक पुरात मरण पावलेल्या एका महिलेच्या मृतदेहावरून सोन्याची कर्णफुले कानातले चोरताना दिसत आहेत..हा व्हिडिओ व्हायरल होताच नेपाळ पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपींना ताब्यात घेतले. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा नेपाळ गेल्या दशकातील सर्वात भीषण पूरसंकटाचा सामना करत आहे; या संकटामुळे आतापर्यंत सुमारे ४०० जणांचा बळी गेला आहे..या ४१ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये दोन व्यक्ती एका महिलेचा मृतदेह लाकडी फळ्यांच्या साहाय्याने आणि तिचे केस ओढत नेताना स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यानंतर ते मृत महिलेच्या दोन्ही कानांमधील सोन्याची कर्णफुले काढून बाजूला ठेवतात.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक लोक हे दृश्य उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते आणि काहींनी तर ते आपल्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्डही केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तीव्र टीका झाली आणि लोकांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली..नेपाळ पोलिसांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केले की, मृतदेहावरून कर्णफुले चोरणाऱ्या व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या घटनेचा व्हिडिओही शेअर केला आहे. नेपाळ आणि तिबेटमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे झालेल्या प्रचंड विनाशदरम्यान ही घटना घडली. या संकटामुळे आतापर्यंत सुमारे ४०० जणांचा मृत्यू झाला असून, दोन्ही देशांच्या सीमेवर १,४६८ हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत..पुरामुळे शेकडो लोक अडकून पडले आहेत, ज्यात अनेक भारतीय नागरिकांचाही समावेश आहे; भारत सरकार सध्या बेपत्ता असलेल्या आपल्या २९० नागरिकांचा शोध घेण्याचा सक्रिय प्रयत्न करत आहे. रस्ते उद्ध्वस्त झाल्यामुळे, पूल वाहून गेल्यामुळे आणि सर्वत्र चिखल व ढिगाऱ्यांचे ढीग साचल्यामुळे बचाव पथकांना बाधित भागांपर्यंत पोहोचताना अडचणी येत आहेत. याव्यतिरिक्त, अधिकारी वेगाने भरत असलेल्या एका नव्याने तयार झालेल्या सरोवरावर लक्ष ठेवून आहेत, ज्यामुळे आणखी विनाश होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.