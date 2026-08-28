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Nepal Flood : नेपाळमध्ये महापुराचा हाहाकार! ३९२ जणांचा मृत्यू, १५०० बेपत्ता; २९० भारतीयांशी संपर्क तुटला

Nepal flood news : नेपाळमधील महापुरात आतापर्यंत ३९२ जणांचा मृत्यू, तर १,५०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. २९० भारतीय नागरिकांशी संपर्क तुटला असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
Nepal flood disaster

Nepal flood disaster

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Nepal Flood Disaster : नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड विनाशामध्ये आतापर्यंत ३९२ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर १,५०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. या घटनेनंतर २९० भारतीय नागरिकांशी संपर्क तुटला असून, त्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

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