Nepal Flood : नेपाळमध्ये महापुराचा हाहाकार! ३९२ जणांचा मृत्यू, १५०० बेपत्ता; २९० भारतीयांशी संपर्क तुटला

Nepal Flood Disaster : नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड विनाशामध्ये आतापर्यंत ३९२ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर १,५०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. या घटनेनंतर २९० भारतीय नागरिकांशी संपर्क तुटला असून, त्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..दरम्यान, नेपाळी लष्कराच्या एका तुकडीने त्रिशुली जलविद्युत प्रकल्पातील बोगद्यात अडकलेल्या ३५० कामगारांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुटका केली आहे. या प्रकल्पात अनेक भारतीय कामगारही कार्यरत होते; नेपाळी लष्कराने बोगद्यात अडकलेल्या सर्व कामगारांना यशस्वीरित्या बाहेर काढले आहे..दुसरीकडे, 'प्लॅनेट लॅब्स' आणि 'लँडसॅट' यांच्या उपग्रह छायाचित्रांच्या विश्लेषणावर आधारित एका अहवालातून असे दिसून आले आहे की, रसुवागढी सीमेपासून सुमारे १८ किलोमीटर वरच्या दिशेने 'लेंडे' नदीचा प्रवाह पूर्णपणे अडवला गेला आहे..या अडथळ्यामुळे त्या भागात एक तात्पुरते सरोवर तयार झाले आहे. नेपाळ सरकारने इशारा दिला आहे की, या सरोवरामुळे तयार झालेला नैसर्गिक धरण जर फुटले, तर नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने असलेल्या खालच्या भागांमध्ये अचानक आणि तीव्र पूर येण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो..Nepal Flood Indian Missing : नेपाळमध्ये शेकडो भारतीय पर्यटक बेपत्ता, महाराष्ट्र सरकारकडून हेल्पलाइन सुरू, असा करा संपर्क.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेपाळला सर्वतोपरी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. नेपाळमधील विनाशाला अत्यंत भयावह असे म्हटले आहे, त्यांनी सांगितले की अमेरिका नेपाळी नेत्यांच्या संपर्कात आहे. ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी नमूद केले की, अमेरिकेने नेपाळला मदत देऊ केली आहे आणि या आपत्तीग्रस्त देशाला सहाय्यता पुरवण्याची तयारी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.