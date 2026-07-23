Nepal PM Balen Shah: नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह शंभर दिवसांमध्येच आले अडचणीत; सरकारविरोधात संघर्ष पेटला

Kathmandu News Today: नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बालेन शाह यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या १०० दिवसांतच त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध प्रदर्शन आणि आंदोलनांचा सामना करावा लागत आहे. काठमांडूमध्ये शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर टोमॅटो फेकून सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. .काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ज्यांना नेपाळच्या नव्या राजकारणाचा चेहरा मानले जात होते, तेच पंतप्रधान आता जनतेच्या वाढत्या रोषाच्या विळख्यात सापडल्याचे दिसत आहे. मार्च महिन्यात देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून सत्ता हाती घेतलेल्या बलेंद्र 'बालेन' शाह यांच्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण होत असतानाच राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर निदर्शने तीव्र झाली आहेत..Ajit Pawar Statue: बारामतीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राज्यातील पहिल्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे भावपूर्ण लोकार्पण; तिरंगा सर्कलजवळ स्मृतीस्थळाला मान्यवरांची उपस्थिती.शेतकऱ्यांपासून ते तरुणांपर्यंत विविध मुद्द्यांवरून सरकारच्या विरोधातील संताप उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. ज्या टोमॅटोचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी महिनाभर घाम गाळतात, त्याच टोमॅटोचा रस्त्यांवर चिखल पहायला मिळतोय. नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये बुधवारी असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळाले..सरकार देशांतर्गत शेती मजबूत करण्याऐवजी आयातीवर जास्त भर देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यांना पुरेशी सबसिडी मिळत नाही आणि शेती वाचवण्यासाठी आवश्यक असणारे सरकारी पाठबळही मिळत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे, मात्र पिकाला मिळणारा भाव इतका कमी आहे की शेती करणे आता तोट्याचे ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..AC चे तापमान २४ अंशांवर का ठेवावे? \n'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी'ने सांगितला महत्वाचा नियम! .सरकारसमोरील अडचणी केवळ शेती क्षेत्रापुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. गेल्या आठवड्यात काठमांडूमध्ये मोठ्या संख्येने तरुण पासपोर्ट विभागाबाहेर एकत्र आले होते. ट्रॅफिक पोलिसांसोबत दंडाच्या रकमेवरून झालेल्या वादानंतर २५ वर्षीय राइड-शेअर चालक गणेश नेपाळी याने स्वतःला पेटवून घेतले होते, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. या आत्मदहनाच्या घटनेने तरुणांमधील सरकारच्या विरोधातील संताप आणखी वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.