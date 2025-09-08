ग्लोबल

Nepal PM KP Sharma Oli : नेपाळच्या पंतप्रधानांची मोठी घोषणा! ; 'पंतप्रधानपद गेलं तरी बेहत्तर, सोशल मीडियावरील बंदी हटवणार नाही'

Nepal social media ban : आणखी खळबळजनक बाब म्हणजे नेपाळच्या गृहमंत्र्यांनीही राजीनामा दिलेला आहे.
Nepal Prime Minister KP Sharma Oli announces cabinet decision to continue social media ban, sparking debates on digital freedom.

Nepal social media ban continues : नेपाळ सध्या धगधगत आहे. याला कारण म्हणजे सोशल मीडियावरील बंदी विरोधात त्या ठिकाणी झेन झी यांच्याकडून सुरू असलेलं हिंसक आंदोलन. प्राप्त माहितीनुसार आतापर्यंत २० पेक्षा अधिकजणांचा मृत्यू झाला आहे.

तर आणखी खळबळजनक बाब म्हणजे नेपाळच्या गृहमंत्र्यांनीही राजीनामा दिला आहे.  त्यानंतर नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी तातडीने मंत्रीमंडळ बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर आता पंतप्रधानांनी मोठी घोषणा केली आहे. 'राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी २७ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी आवश्यक आहे. मी पद सोडण्यास तयार आहे, परंतु ही बंदी उठवणार नाही.  असं पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी जाहीर केलं आहे.

काठमांडू आणि इतर शहरांमध्ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोशल मीडिया बंदीविरोधात झेन झी यांनी केलेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांचे हे विधान आले आहे. आता पर्यंत या हिंसक आंदोलनात २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झालाय आणि २५० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

Nepal Home Minister resignation : नेपाळमध्ये मोठा राजकीय भूकंप! गृहमंत्र्यांनी दिला राजीनामा; २० पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू

ओली सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, स्नॅपचॅट यासह २७ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. सरकारने हे पाऊल उचलले आहे कारण या कंपन्यांनी नेपाळच्या कंपनी कायद्यानुसार देशात स्वतःची नोंदणी केलेली नाही. नोंदणीची अंतिम मुदत ४ सप्टेंबर रोजी संपली आहे.

Supreme Court on Bihar SIR Case : बिहार 'SIR' बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! ‘आता आधार कार्ड....’

त्याच वेळी, झेन झी निदर्शक ओली सरकारच्या या निर्णयाला त्यांचा भ्रष्टाचार लपवण्याचा आणि विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न मानत आहेत. हिंसक निदर्शनांनंतर, काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे आणि शाळा आणि महाविद्यालये अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहेत. सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

