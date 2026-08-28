Nepal Flood : नेपाळ-तिबेट सीमेवर जलप्रलयाचा थरार! महाभयंकर विनाशादरम्यान आतापर्यंत काय-काय घडलं? जाणून घ्या

Nepal Flood News: नेपाळ-तिबेट सीमेवर झालेल्या भीषण भूस्खलन आणि अचानक आलेल्या महापुराने संपूर्ण हिमालयीन पट्ट्याला हादरवून सोडले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली असून शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. अनेक जण अद्याप बेपत्ता आहेत. विशेष म्हणजे, आपत्ती संपलेली नसून नदीपात्रात साचलेल्या प्रचंड ढिगाऱ्यामुळे आणखी पूर येण्याचा धोका कायम आहे..बचाव आणि शोधमोहीम सुरू असतानाच या आपत्तीमागचं नेमकं कारण काय, हिमनदी कोसळण्याचा आणि महापुराचा संबंध कसा आहे आणि भविष्यात पुन्हा पूर का येऊ शकतो, याबाबत वैज्ञानिकांकडून अभ्यास केला जात आ.नेमकं काय घडलं?नेपाळ-तिबेट सीमेवर बुधवारी अचानक प्रचंड पाण्याचा आणि चिखलाचा लोंढा आला. सुरुवातीला या घटनेमागे भूकंप असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेच्या यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेने (USGS) दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या आपत्तीचा संबंध हिमनदी कोसळण्याशी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Nepal Floods: हिमालय धोक्यात? नेपाळच्या महापुराने वाढवली भारताची चिंता! नेमकं काय घडतंय?.हिमनदी म्हणजे पर्वतांमध्ये दीर्घकाळ साचलेला आणि हळूहळू सरकणारा बर्फाचा प्रचंड साठा. त्याचा एखादा मोठा भाग अचानक तुटून खाली कोसळला, तर त्याला ग्लेशियल कोलॅप्स म्हणतात. या घटनेत हिमनदीचा प्रचंड भाग दरीच्या दिशेने कोसळला असावा.या हिमनदीचा दरीच्या तळाशी झालेला आघात इतका शक्तिशाली होता की, त्यातून भूकंपासारखे कंपन निर्माण झाले. USGS च्या आकडेवारीनुसार या घटनेची तीव्रता सुमारे ५.२ इतकी जाणवली..मग महापूर कसा आला?हिमनदीचा भाग कोसळल्यानंतर बर्फ, खडक, माती आणि गाळाचा प्रचंड ढिगारा नदीच्या प्रवाहात आला. त्यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह काही ठिकाणी अडवला गेला असण्याची शक्यता आहे.नदीचा प्रवाह अडल्यास त्यामागे पाण्याचा मोठा साठा तयार होतो. काही काळानंतर हा नैसर्गिक अडथळा तुटला किंवा पाण्याने तो ओलांडला, तर साचलेले पाणी अचानक प्रचंड वेगाने खाली येते. यालाच फ्लॅश फ्लड किंवा अचानक आलेला महापूर म्हणता येईल. यामध्ये केवळ पाणीच नसते. पाण्यासोबत मोठमोठे दगड, माती, बर्फ, झाडे आणि इतर ढिगारा वाहत येतो. त्यामुळे त्याची विध्वंसक क्षमता सामान्य पुरापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक असते..Premium|Chorabari Glacier in Kedarnath : केदारनाथातील चोराबरी हिमनदी सांगते हवामान बदलाची गंभीर कहाणी.हवामान बदलाचा किती संबंध?हिमालयीन भागातील हिमनद्या गेल्या काही दशकांमध्ये वेगाने वितळत असल्याचे वैज्ञानिकांनी अनेकदा निदर्शनास आणले आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्यांची जाडी कमी होत आहे. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी गोठलेली माती म्हणजेच परमाफ्रॉस्टदेखील वितळत आहे. .काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हिमनद्यांची जाडी कमी झाल्याने काही भागांमध्ये भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो. मात्र, या विशिष्ट आपत्तीचा थेट आणि निश्चित संबंध हवामान बदलाशी जोडणे सध्या घाईचे ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.तर काहींचा अंदाज आहे की, हवामान बदलाचा या घटनेवर परिणाम झालेला असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या पथकाने लांगटांग लिरुंग शिखराजवळील एका हिमनदीचा खालचा भाग कोसळला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला आहे..परमाफ्रॉस्ट वितळल्याने धोका का वाढतो?पर्वतीय भागातील काही उतार आणि कडे गोठलेल्या मातीमुळे स्थिर राहतात. ही माती तापमान वाढल्याने वितळू लागली की पर्वताच्या कड्यांना मिळणारा आधार कमी होतो. परिणामी खडक आणि माती अस्थिर होऊ शकतात.कायमस्वरूपी गोठलेली माती कमकुवत झाल्यास भूस्खलनाच्या घटना वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हिमालयासारख्या संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशात तापमानवाढीमुळे भविष्यात अशा आपत्तींचा धोका अधिक गंभीर ठरू शकतो.असे तज्ज्ञांचे मत आहे. .आणखी महापूर येण्याची भीती का?या आपत्तीनंतर सर्वात मोठी चिंता आहे ती दुसऱ्यांदा पुराची. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर दगड, माती आणि बर्फाचा ढिगारा साचल्यामुळे काही ठिकाणी नदीचा प्रवाह अडला असल्याची शक्यता आहे.जर अशा ठिकाणी नैसर्गिक धरण तयार झाले असेल, तर त्यामागे हळूहळू पाणी साचत जाईल. हे धरण अचानक फुटल्यास पुन्हा मोठा महापूर येऊ शकतो. .इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटेन डेव्हलपमेंट (ICIMOD) नेही आगामी काळात दुय्यम पूर येण्याचा धोका व्यक्त केला आहे. त्रिशूळ नदीच्या अरुंद भागांमध्ये ढिगाऱ्यामुळे नदी अडली आहे का, याचा अभ्यास सुरू आहे. याच कारणामुळे तिबेटमधील काही भागांमध्ये बचावकार्यही तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. पाण्याची पातळी वाढून तयार झालेला तलाव फुटण्याची भीती प्रशासनाला आहे. .कोणत्या भागांना मोठा फटका?या महापुराचा परिणाम नेपाळमधील भोटे कोशी, त्रिशूळ आणि नारायणी नदीच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. चिखल आणि दगडांचा प्रचंड लोंढा रस्ते, वाहने आणि इमारती वाहून नेत असल्याचे व्हिडिओ समोर आले आहेत.रसुवागढी सीमा तपासणी नाक्याच्या परिसरातही पाण्याचा आणि चिखलाचा प्रचंड प्रवाह पोहोचला. नुवाकोटसह उत्तर नेपाळातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणी धाव घ्यावी लागली.हा भाग गिर्यारोहक, पर्यटक आणि तीर्थयात्रेकरूंसाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे बेपत्ता व्यक्तींमध्ये स्थानिक नागरिकांसोबत परदेशी नागरिकांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. .मृतांचा आणि बेपत्ता नागरिकांचा आकडा किती?नेपाळ पोलिसांच्या माहितीनुसार, शुक्रवार सकाळपर्यंत किमान ४७५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर शेकडो नागरिक बेपत्ता होते. चितवन जिल्ह्यात नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने ६४ मृतदेह सापडले, तर नवलपरासी पूर्व भागात २६ मृतदेह आढळले.नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, गुरुवार संध्याकाळपर्यंत ९१० जण बेपत्ता असल्याची नोंद होती. यामध्ये ५१७ परदेशी नागरिक, नेपाळी लष्कराचे ४४ जवान आणि २८ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.नेपाळ पर्यटन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, ६४४ पर्यटक अद्याप बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. .वैज्ञानिकांसमोर आता कोणते प्रश्न?या आपत्तीचा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी वैज्ञानिक उपग्रह छायाचित्रे, हवामानाचा डेटा आणि नदीपात्रातील बदलांचा अभ्यास करणार आहेत. हिमनदी नेमकी कुठे कोसळली, नदीचा प्रवाह कुठे अडला, हिमनदीचे सरोवर अचानक फुटले का आणि अलीकडील पावसाचा किती परिणाम झाला, याचा शोध घेतला जात आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार पुराच्या काही तास किंवा काही दिवस आधी हिमनदी कोसळली असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते, आधी भूस्खलन झाले, त्यातून नदीचा प्रवाह अडला आणि त्यानंतर साचलेले पाणी अचानक बाहेर पडल्याने प्रचंड महापूर आला असावा. .एकूणच, नेपाळ-तिबेट सीमेवरील ही आपत्ती केवळ एका भूस्खलनाची घटना नसून हिमनदी,पर्वतीय भूभाग, नदीचा प्रवाह आणि हवामानातील बदल यांच्यातील गुंतागुंतीच्या परस्पर संबंधांचे गंभीर उदाहरण ठरत आहे. बचावकार्य सुरू असतानाच आणखी पूर येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन आणि वैज्ञानिकांसमोर लोकांचे जीव वाचवण्यासोबतच पुढील धोका ओळखण्याचे मोठे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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