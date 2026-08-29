Nepal Floods: नेपाळच्या महापुरात महाराष्ट्रातील ४०४ पर्यटक अडकले; ३३८ नागरिक सुरक्षित, ६० जण अद्याप बेपत्ता

२६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळे नेपाळ-तिबेट प्रदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील ४०४ लोकांपैकी प्रशासनाने ३३८ जणांशी संपर्क साधून त्यांची सुरक्षितता निश्चित केली असून त्यापैकी ३७ जणांना भारतात आणले जात आहे, असे राज्य सरकारच्या एका अहवालात शनिवारी उघड झाले. अहवालानुसार, मुंबईस्थित एका ट्रॅव्हल कंपनीमार्फत नेपाळला गेलेले ६० पर्यटक अद्याप बेपत्ता आहेत. .याव्यतिरिक्त परराष्ट्र मंत्रालयाने चीन/तिबेट प्रदेशात सुरक्षित असलेल्या १४९ भारतीयांची यादी राज्य सरकारला सादर केली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. हे सर्व महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांचे रहिवासी आहेत. अहवालानुसार, सरकारने ओळख पटवण्यासाठी आणि पुढील समन्वयासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यादी पाठवली आहे. नेपाळ-तिबेट प्रदेशात अडकलेल्या ४०४ लोकांपैकी महाराष्ट्रातील ३७ जणांचा एक गट सागा येथून निघाला असून त्यांना भारतात आणले जात आहे..Tukaram Mundhe: परदेशात एक नियम, भारतात दुसरा का? तुकाराम मुंढेंनी ग्लोबल फूड कंपन्यांना सुनावलं; नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित.एका सरकारी अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी या ४०४ व्यक्तींपैकी ३३८ जणांशी संपर्क साधून त्यांच्या सुरक्षित असल्याची खात्री केली आहे. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयाने सध्या चीन/तिबेट प्रदेशात असलेल्या १४९ भारतीय नागरिकांची यादी महाराष्ट्र सरकारला दिली आहे. या व्यक्ती महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील असल्याने अधिकारी संबंधित जिल्हा प्रशासनांमार्फत त्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम करत आहेत..अहवालानुसार, नागपूरचे १०५ नागरिक आधीच भारतात परतले असून सुरक्षित असल्याचे घोषित केलेल्या ४०४ लोकांमध्ये त्यांचा समावेश होता. ६० नागरिकांनी मुंबईस्थित एका ट्रॅव्हल कंपनीमार्फत नेपाळला प्रवास केला होता आणि अधिकाऱ्यांना अद्याप या गटाशी थेट संपर्क साधता आलेला नाही. एका ऑनलाइन लिंकद्वारे इतर सहा नागरिकांविषयी माहिती मिळाली आहे, परंतु अधिकारी त्यांच्याशीही संपर्क साधू शकलेले नाहीत. .Ladki Bahin Scheme: लाडकी बहीण योजनेत एसी-एसटी विभागाचा निधी वळविल्याचा आरोप; १४,६०१ कोटींचा निधी परत करा .राज्य आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियंत्रण विभागाशी समन्वय साधत असून, नियमितपणे अद्ययावत याद्या पाठवत आहे. आवश्यकतेनुसार बाधित भागांमध्ये बचाव पथके तैनात करण्यात आली असून, बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.