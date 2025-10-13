भारत-पाकिस्तानला 'ही' भीती दाखवली अन् युद्ध थांबलं ? ट्रम्प यांनी टाकला नवा बॉम्ब, खळबळजनक दावा

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. पाकिस्तानने गुडघे टेकल्यानंतर भारताकडून हल्ले थांबवण्यात आले. दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातलं युद्ध मी थांबवलं अशा पोकळ वल्गना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून तेव्हापासून केल्या जात आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांनी मीच भारत पाक युद्ध थांबवल्याचं म्हटलंय. यासाठी टॅरिफसारखा दबाव टाकला असंही ते म्हणालेत..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं की, मी काही युद्धं ही फक्त टॅरिफच्या आधारावर थांबवली आहेत. उदाहरणच सांगायचं झालं तर भारत आणि पाकिस्तानचं सांगता येईल. तुमच्याकडे अणुबॉम्ब आहेत आणि तुम्हाला जर युद्ध लढायचंय तर मी तुमच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लादेन. मग ते १०० टक्के असेल, दीडशे टक्के असेल किंवा २०० टक्केही असू शकेल..फक्त टॅरफिकचा इशारा देऊन मी युद्ध २४ तासात थांबवलं. जर माझ्याकडे टॅरिफचं कार्ड नसतं तर तुम्ही हे युद्ध थांबवू शकला नसतात असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं. ट्रम्प यांच्या याविधानामुळे पुन्हा एकदा खळबळ उडालीय..एअरफोर्स वन विमानातच पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, इस्रायल आणि हमासचं युद्ध संपलंय, मला विश्वास आहे की शस्त्रसंधीचा हा करार कायम राहील. करार न मोडण्यासाठी अनेक कारणं आहेत, महत्त्वाचं म्हणजे लोकच आता थकले आहेत. आम्ही सर्वांना आनंदी करू. यहुदी, मुस्लिम असोत किंवा अरब देश. इस्रायलनंतर मी इजिप्तला जाणार आहे. सर्व ताकदवान आणि मोठ्या नेत्यांना भेटणार असल्याचंही ट्रम्प यांनी सांगितलं..पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातही युद्ध आहे. ते युद्धही मी थांबवणार असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केलाय. मी थांबवणारं हे आठवं युद्ध असेल. मी युद्ध थांबवण्यात तरबेज आहे आणि मी अनेक युद्ध थांबवली आहेत जी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती. यात एक युद्ध तर तब्बल ३१ वर्षांपासून सुरू होतं असंही ट्रम्प म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.