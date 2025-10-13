ग्लोबल

भारत-पाकिस्तानला 'ही' भीती दाखवली अन् युद्ध थांबलं ? ट्रम्प यांनी टाकला नवा बॉम्ब, खळबळजनक दावा

US President Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सुरुवातीपासूनच भारत पाकिस्तान युद्ध मी थांबवलं असा दावा करतायत. आता पुन्हा एकदा हा दावा करताना त्यांनी खळबळजनक विधान केलंय.
सूरज यादव
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. पाकिस्तानने गुडघे टेकल्यानंतर भारताकडून हल्ले थांबवण्यात आले. दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातलं युद्ध मी थांबवलं अशा पोकळ वल्गना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून तेव्हापासून केल्या जात आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांनी मीच भारत पाक युद्ध थांबवल्याचं म्हटलंय. यासाठी टॅरिफसारखा दबाव टाकला असंही ते म्हणालेत.

