Niger Airport Attack : आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दहशतवादी हल्ला; ११ सैनिकांसह ३५ जण ठार; सुरक्षा दलाकडून २२ दहशतवाद्यांना कंठस्नान

Niamey Terror Attack: आफ्रिकेतील नायजर या देशाची राजधानी असलेल्या नियामे येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अल-कायदाशी संबंधित दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या दहशतवादी हल्ल्यात नायजरचे किमान ११ सैनिकासंह २४ नागरिक मारले गेले. मात्र, सुरक्षा दलांनी त्वरित या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत २२ हल्लेखोरांना घटनास्थळीच ठार केले. या हल्ल्याची तीव्रता यावरून लक्षात येते की, अनेक तास विमानतळ आणि आसपासच्या परिसरात सतत गोळीबाराचा आवाज घुमत होता..हा हल्ला नायजरमधील अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांपैकी एक असलेल्या 'डिओरी हमाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'वर झाला. अल-कायदाची 'साहेल' शाखा असलेल्या 'जेएनआयएम' (JNIM) या संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. विमानतळ आणि जवळच असलेल्या लष्करी तळाला लक्ष्य करून हा आत्मघातकी हल्ला केल्याचे या दहशतवादी संघटनेने मान्य केले. नायजरच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, काही हल्लेखोरांनी आत्मघातकी बेल्ट घातले होते..दहशतवादी टॅक्सीतून आले प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, गुरुवारी सकाळी ६:०० च्या सुमारास विमानतळाच्या मुख्य सुरक्षा तपासणी नाक्याजवळ अचानक अंदाधुंद गोळीबार सुरू झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवादी एका टॅक्सीतून आले होते आणि सुरक्षा कक्षापाशी अडवताच त्यांनी गोळीबार सुरू केला. त्यानंतर लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक उडाली. या संकटकाळात स्थानिक नागरिक आणि मोटारसायकल-टॅक्सी चालकांनी उल्लेखनीय धैर्य दाखवले; काठ्या आणि इतर शस्त्रे घेऊन स्थानिक लोक सुरक्षा दलांना मदत करण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांना पिटाळून लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरले..धक्कादायक! सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयातच चोरी, मंत्र्याच्या कॅबिनमधून ८० हजार रुपये लंपास... .या हल्ल्यात चार जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने एका टीव्हीवरील एका निवेदनात जाहीर केले की, या भागात मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहीम राबवून सुरक्षा दलांनी सुमारे २० संशयितांना अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.