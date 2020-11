INDvAUS : अदानींना कर्ज देऊ नका; मॅचदरम्यान मैदानात येऊन तरुणाची बॅनरबाजी

सिडनी : भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान वन-डे आणि कसोटी क्रिकेट सामन्यांचा दौरा ऑस्ट्रेलियामध्ये होत आहे. या दौऱ्यातील पहिल्या वन-डे क्रिकेट सामन्याला आज सुरवात झाली. या सामन्यादरम्यान एक लक्षवेधी घटना पहायला मिळाली जी भारतासंदर्भात महत्त्वाची मानली जातेय. हा सामना चालू असताना भारतीय उद्योगपती अदानी यांच्याविरोधात निषेध करत दोन ऑस्ट्रेलियन नागरिक थेट मैदानात शिरले. दोन्ही संघामधील पहिला सामना रोखण्यासाठी म्हणून दोन आंदोलनकर्त्यांनी अदानींचा निषेध करणारे पोस्टर हातात घेऊन मैदानात घुसण्याचा प्रवेश केला. हा सामना सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर खेळवला जातोय.

Stop #Adani protest at the cricket - calling on State Bank of India not to fund Adani's Australian coal mine to the tune of $1 billion (following recent media reporting that this deal is currently underway) #AUSvIND https://t.co/KBORZ7gXKJ

— Sophie McNeill (@Sophiemcneill) November 27, 2020