No Kings Protest USA : इराण युद्धावरून अमेरिकेत संताप; ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात ९० लाख लोक रस्त्यावर उतरले

1. इराणसोबतच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधात तिसऱ्या लाटेची 'नो किंग्स प्रोटेस्ट' आंदोलने उसळली आहेत. 2. इराण युद्ध, स्थलांतरितविरोधी कायदे आणि महागाई यांसह ट्रम्प यांच्या धोरणांचा निषेध हा या आंदोलनांचा मुख्य मुद्दा आहे. 3. आयोजकांच्या मते या फेरीत ९० लाखांहून अधिक लोकांचा सहभाग असून ५०ही राज्यांतील ३१०० पेक्षा जास्त ठिकाणी निदर्शने होत आहेत..इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली आहेत. ट्रम्प यांच्या विरोधातील ही निदर्शने अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये होत आहेत. या आंदोलनांना "नो किंग्स प्रोटेस्ट" (No Kings Protest) असे नाव देण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधातील "नो किंग्स प्रोटेस्ट"ची ही तिसरी लाट आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, ते ट्रम्प यांच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन करत आहेत. या धोरणांमध्ये इराणसोबतचे युद्ध, स्थलांतरितांना लक्ष्य करणारे कायदे आणि वाढती महागाई यांचा समावेश आहे..एका आंदोलकाने म्हटले की, "ट्रम्प यांना एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे आमच्यावर राज्य करायचे आहे, परंतु ही अमेरिका आहे अशी जागा जिथे खरी सत्ता लोकांच्या हातात असते, स्वतःला राजे समजणाऱ्यांच्या हातात नाही." दरम्यान, व्हाईट हाऊसने या आंदोलनांना ट्रम्प-विरोधी वेडेपणा असे संबोधत फेटाळून लावले आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका प्रवक्त्याने म्हटले की, या आंदोलनांची पर्वा करणारे केवळ तेच पत्रकार आहेत, ज्यांना या बातम्या कव्हर करण्यासाठी पैसे मिळतात..अमेरिकेत नक्की काय घडत आहे?संपूर्ण देशभरात नो किंग्स प्रोटेस्ट आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांमध्ये सहभागी होणारे निदर्शक ट्रम्प यांची धोरणे आणि इराणसोबतच्या युद्धाचा निषेध करत आहेत. गेल्या वर्षीही, संपूर्ण अमेरिकेत दोन वेळा नो किंग्स प्रोटेस्ट आंदोलने आयोजित करण्यात आली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार दिवसभर अमेरिकेतील जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख शहरात ज्यामध्ये न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डी.सी. आणि लॉस एंजेलिस यांचा समावेश आहे निदर्शने झाली. वॉशिंग्टन डी.सी.च्या मध्यवर्ती भागातील रस्त्यांवर मोर्चे सुरूच होते. आंदोलकांनी 'लिंकन मेमोरियल'च्या पायऱ्यांवर गर्दी केली होती आणि 'नॅशनल मॉल' आंदोलकांनी खचाखच भरलेला होता...."नो किंग्स प्रोटेस्ट" आंदोलने गेल्या वर्षी जूनमध्ये आणि त्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. आयोजकांचा दावा आहे की, जूनमधील आंदोलनांमध्ये ५० लाखांहून अधिक निदर्शक सहभागी झाले होते, तर ऑक्टोबरमध्ये ७० लाखांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला होता. आयोजकांचा असा अंदाज आहे की, आंदोलनांच्या या सध्याच्या फेरीत ९० लाखांहून अधिक लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, आयोजकांनी असेही नमूद केले आहे की, अमेरिकेच्या सर्व ५० राज्यांमधील ३,१०० हून अधिक ठिकाणी ही निदर्शने केली जात आहेत.