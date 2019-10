Nobel Prize 2019 : पेशींच्या प्राणवायू ग्रहणाबाबतच्या संशोधनाला नोबेल!

स्टॉकहोम : जगभरातील विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्यांना देण्यात येणारा आणि जगातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार अशी ओळख असलेल्या नोबेल या पुरस्कारांची घोषणा सोमवारी (ता.7) करण्यात आली. यंदा देण्यात येणाऱ्या नोबेल पुरस्कारांसाठी वैद्यकशास्त्रातील तीन शास्त्रज्ञांची निवड करण्यात आली आहे.

प्राणवायूच्या उपलब्धतेचा अंदाज आणि तो ग्रहण करण्याची पेशींची क्षमता, यावर केलेल्या संशोधनाबद्दल अमेरिकेचे पेशीसंशोधक विल्यम केलिन आणि ग्रेग सेमेन्झा आणि ब्रिटनच्या पीटर रॅटक्‍लिफ यांना या वेळचे वैद्यकशास्त्रातील नोबेल जाहीर झाले आहे.

''प्राणवायूची शरीरातील मात्रा ही कशाप्रकारे पेशी, चयापचय क्रिया आणि शारीरिक हालचालींवर परिणाम करते, हे आपल्याला समजून घेता यावे, यासाठी या संशोधनाचा उपयोग होईल,'' असे पुरस्कार समितीने म्हटले आहे.

''या संशोधनामुळे रक्तक्षय, कर्करोग आणि इतर आजारांशी लढा देण्यासाठी या संशोधनाचा उपयोग होऊ शकेल. प्राणवायूची (ऑक्‍सिजन) मात्रा बदलल्यानंतर त्याचा जनुकांद्वारे कसा प्रतिसाद दिला जातो आणि ती प्रक्रिया कशी नियंत्रित केली जाते, याचीही माहिती केलिन, सेमेन्झा आणि रॅटक्‍लिफ यांच्या संशोधनामुळे मिळू शकली आहे,'' असेही पुरस्कार समितीने म्हटले आहे.

प्राणवायूच्या पेशींमधील उपलब्ध माहितीच्या आधारे विविध रोगांवरील औषधे विकसित करण्यासाठी विविध प्रयोगशाळा आणि औषध निर्माण कंपन्यांना या तिघांच्या संशोधनाने चालना मिळेल, असे पुरस्कार समितीने नमूद केले आहे.

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019