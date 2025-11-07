Crime: धक्कादायक! रुग्णालयात कामाचा ताण वाढला; १० रुग्णांना संपवलं, तर अन्य २७ जणांना... नर्सचा भलताच कांड वाचून व्हाल थक्क

जर्मनीच्या एका रुग्णालयातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यामुळे संपूर्ण शरीर थरथर कापू लागले आहे. रुग्णांची काळजी घेणारी एक परिचारिका त्यांच्या मृत्यूचे कारण बनली. १० रुग्णांच्या हत्येसाठी आणि २७ जणांच्या हत्येचा प्रयत्न करण्यासाठी न्यायालयाने तिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ दरम्यान पश्चिम जर्मनीतील वुर्सेलेन शहरातील एका रुग्णालयात या घटना घडल्या. ही घटना वाचून तुम्हालाही धक्का बसेल..अभियोक्त्यांचे म्हणणे आहे की, नर्सने रात्रीच्या ड्युटीवर असताना वृद्ध रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात वेदनाशामक आणि शामक औषधे दिली. रुग्णांना लवकर झोप लागावी आणि रात्रभर काम करावे लागू नये, हा त्या नर्सचा उद्देश होता. तपासणीत असे दिसून आले की, तिने अनेक रुग्णांना मॉर्फिन आणि मिडाझोलमचे जास्त डोस दिले होते. ही औषधे इतकी तीव्र होती की ती प्राणघातक देखील ठरू शकतात..Shocking News : मालकिणीचे कामगारावर जडले प्रेम, लग्नानंतर पती पैसे घेऊन फरार; महिलेने पोलिस ठाण्यात उचलले टोकाचे पाऊल .अभियोक्त्यांचे म्हणणे आहे की, नर्सने रात्रीच्या ड्युटीवर असताना वृद्ध रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात वेदनाशामक आणि शामक औषधे दिली. रुग्णांना लवकर झोप लागावी आणि रात्रभर काम करावे लागू नये, हा त्या नर्सचा उद्देश होता. तपासणीत असे दिसून आले की, तिने अनेक रुग्णांना मॉर्फिन आणि मिडाझोलमचे जास्त डोस दिले होते. ही औषधे इतकी तीव्र होती की ती प्राणघातक देखील ठरू शकतात..पोलिसांनी २०२४ मध्ये आरोपीला अटक केली. जेव्हा प्रकरण न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायाधीशांनी निकाल दिला की त्याचे गुन्हे इतके गंभीर आहेत की १५ वर्षांनंतरही त्याला सुटकेची संधी देऊ नये. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की हा गुन्हा "अत्यंत गंभीर " आहे. परिचारिकेला निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असेल. तिने आणखी लोकांची हत्या केली असेल का याचा तपास सध्या तपास यंत्रणा करत आहेत. .यासाठी, मृतदेह बाहेर काढले जात आहेत आणि नवीन बळींची ओळख पटवण्यासाठी त्यांची पुन्हा तपासणी केली जात आहे. जर आणखी पुरावे सापडले तर नर्सवर नवीन खटला चालवला जाऊ शकतो. हे त्या प्रसिद्ध जर्मन खटल्याची आठवण करून देते ज्यामध्ये आणखी एका परिचारिका, नील्स होगेल यांना ८५ रुग्णांच्या हत्येसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. .शाळा-महाविद्यालयांना बॉम्बच्या धमक्या देणाऱ्या महिलेला गुजरातमधून अटक; प्रेम नाकारल्यामुळे घेतला सूड, मोदी स्टेडियम उडवण्याचीही धमकी.त्यांनी १९९९ ते २००५ दरम्यान दोन रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगाच्या औषधांचे प्राणघातक डोस देऊन त्यांना मारले. जर्मनीच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात खतरनाक सिरीयल किलर म्हणून नील्स होगेलचा उल्लेख केला जातो. आता, या नवीन प्रकरणामुळे देश भीती आणि धक्क्याच्या स्थितीत बुडाला आहे. लोक असा प्रश्न विचारत आहेत की ज्यांच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला तेच मृत्यूचे व्यापारी कसे बनले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.