Jensen Huang Apology : जगातील आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी एनव्हिडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग यांनी आपल्या खासगी आयुष्यासह कंपनीतील कामकाजाबाबतही अनेक धक्कादायक खुलासे केले. आपल्याकडून चुका झाल्याची कबुली देत त्यांनी पत्नी लोरी आणि कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची माफी मागितली. आपल्या वागण्यामुळे कुटुंबीयांसह कर्मचाऱ्यांनाही त्रास झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. विशेष म्हणजे, स्वतःमधील चुका समजून घेण्यासाठी आपण दररोज सुमारे दीड तास समुपदेशन घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..मंगळवारी एनव्हिडियाच्या मुख्यालयात शेकडो कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हुआंग यांनी मनमोकळेपणाने संवाद साधला. कंपनीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे मान्य करत त्यांनी त्याची जबाबदारी स्वीकारली. विशेष म्हणजे, कंपनीची आचारसंहिता तयार करण्यात त्यांचाही सहभाग होता. पत्नीशी प्रतारणा केल्याची कबुली देत त्यांनी तिची माफी मागितली. आपल्या वागण्याचा मुलांनाही त्रास झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हा संवाद आयुष्यातील सर्वांत कठीण प्रसंगांपैकी एक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..आपल्या चुकांचे विश्लेषण करण्यासाठी दररोज ९० मिनिटे समुपदेशन घेत असल्याचे हुआंग यांनी सांगितले. या प्रक्रियेतून स्वतःच्या चुका आणि त्यामागील परिस्थिती समजून घेण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..उत्तराधिकारी निवडीला विरोधबैठकीत कंपनीच्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला. आपण मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नसल्यास उत्तराधिकारी कोण असेल, अशी विचारणा कर्मचाऱ्यांनी केली. त्यावर पारंपरिक पद्धतीने उत्तराधिकारी निवडण्याच्या नियोजनावर आपला विश्वास नसल्याचे हुआंग यांनी सांगितले. अशा नियोजनामुळे काही अधिकाऱ्यांना इतरांपेक्षा अधिक महत्त्व दिल्याचा संदेश जाऊ शकतो. कंपनीत अनेक सक्षम नेतृत्वकर्ते असून ते विविध जबाबदाऱ्या सांभाळू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Jensen Huang: एक दोन तीन नव्हे... जेन्सेन हुआंग यांच्या अफेअर्सची यादी संपेना! नव्या खुलाशाने उडाली खळबळ .कर्मचाऱ्यांकडून होणार मूल्यमापनकर्मचाऱ्यांवर अनेकदा गरजेपेक्षा जास्त कामाचा दबाव टाकत असल्याचेही हुआंग यांनी मान्य केले. कामाचा दबाव चांगल्या कामगिरीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो; मात्र काही वेळा तो मर्यादेपलीकडे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे दर महिन्याला ३६० अंश कामगिरी मूल्यमापन पद्धतीद्वारे कर्मचाऱ्यांकडून स्वतःच्या कामाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. त्यामुळे कंपनीतील कर्मचारी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करू शकणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.