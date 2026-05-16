Oldest Cities in the world : भारत नाही, तर जगातल्या 'या' 5 शहरांना मानले जाते सगळ्यात जास्त प्राचीन..11000 वर्षांपूर्वीचा वारसा

जगाचा इतिहास हा अत्यंत रंजक आणि विस्मयकारक आहे. मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा लोक भटकंती सोडून नद्यांच्या काठी स्थिर झाले, तेव्हा जगातील पहिल्या महान शहरांचा पाया रचला गेला. भारताबाहेर अशा अनेक प्राचीन जागा आहेत ज्यांनी हजारो वर्षांचे युद्ध, भूकंप आणि साम्राज्यांचे पतन पाहिले आहे, पण तरीही तिथे मानवी वस्ती कधीही संपली नाही. पुरातत्व शास्त्रज्ञांच्या संशोधनानुसार आणि ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे प्राचीन काळापासून अविरतपणे जिवंत राहिलेल्या जगातील अशाच ५ सर्वांत जुन्या आणि ऐतिहासिक शहरांविषयी जाणून घेऊया.१. जेरिको, पॅलेस्टाईन (Jericho, Palestine)जेरिको हे जगातील सर्वांत जुने आणि सातत्याने मानवी वस्ती असलेले शहर मानले जाते. पुरातत्वीय पुराव्यांनुसार, या शहराचा इतिहास सुमारे ११,००० वर्षे जुना (इ.स.पूर्व ९०००) आहे. जॉर्डन नदीच्या खोऱ्यात वसलेले हे शहर समुद्रसपाटीपासून खूप खाली आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वांत सखोल भागात असलेले मानवी शहर ठरते. इथ विज्ञानाला थक्क करणाऱ्या जगातील पहिल्या दगडी तटबंदीचे आणि बुरुजांचे अवशेष सापडले आहेत ज्याला 'वॉल ऑफ जेरिको' म्हटले जाते..२. बायब्लोस, लेबनॉन (Byblos, Lebanon)भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले बायब्लोस हे शहर सुमारे ७,००० ते ९,००0 वर्षे जुने मानले जाते. प्राचीन फिनेशियन (Phoenician) संस्कृतीचे हे मुख्य केंद्र होते आणि येथूनच जगातील पहिल्या आधुनिक लिपीची म्हणजेच अल्फाबेटची सुरुवात झाली. इजिप्तला पॅपिरस (कागद बनवण्याची वनस्पती) निर्यात करण्यासाठी हे शहर जगप्रसिद्ध होते. या शहराच्या नावावरूनच पुढे 'बायबल' (Bible) हा शब्द तयार झाला. आज हे शहर एक प्रसिद्ध युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ आहे..३. दमास्कस, सीरिया (Damascus, Syria)सीरियाची राजधानी असलेले दमास्कस हे जगातील सर्वांत जुनी चालू असलेली राजधानी म्हणून ओळखले जाते. इतिहासकारांच्या मते, या शहरात सुमारे ५,००० ते ८,००० वर्षांपासून मानवी वस्ती सातत्याने सुरू आहे. आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या व्यापारी मार्गावरील मुख्य केंद्र असल्यामुळे या शहराने अनेक संस्कृतींचे उत्थान आणि पतन जवळून पाहिले आहे. रोमन्स, बायझँटाईन आणि इस्लामिक राजवटींचे ऐतिहासिक वास्तू वैभव आजही दमास्कसच्या जुन्या गल्ल्यांमध्ये पाहायला मिळते..४. अलेप्पो, सीरिया (Aleppo, Syria)सीरियामधीलच अलेप्पो हे शहर प्राचीन सिल्क रोड (रेशीम मार्ग) वरील एक अत्यंत महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र होते. आधुनिक काळात युद्धाचा मोठा फटका बसलेल्या या शहराचा इतिहास सुमारे ७,००० ते ८,००० वर्षे जुना आहे. शहराच्या मध्यभागी असलेला 'सिटाडेल ऑफ अलेप्पो' (Aleppo Citadel) हा किल्ला हजारो वर्षांच्या लष्करी आणि वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. अनेक आक्रमणे पचवूनही या शहराने आपले सांस्कृतिक अस्तित्व आणि जगातील जुनी बाजारपेठ (Souqs) आजही टिकवून ठेवली आहे..५. अथेन्स, ग्रीस (Athens, Greece)युरोप खंडातील सर्वांत जुने आणि पाश्चात्त्य संस्कृतीचा पाळणा मानले जाणारे शहर म्हणजे अथेन्स होय. या शहराचा इतिहास सुमारे ५,००० ते ७,००० वर्षे जुना आहे. सॉक्रेटिस, प्लेटो आणि ॲरिस्टॉटल यांसारख्या महान तत्वज्ञांची ही कर्मभूमी असून लोकशाहीची (Democracy) पहिली संकल्पना याच शहरात जन्माला आली. शहराच्या उंचावर असलेले 'ॲक्रोपोलिस' (Acropolis) आणि पार्थेनॉन मंदिर प्राचीन ग्रीक वास्तुकलेची भव्यता आणि ऐतिहासिक वारसा जगासमोर दिमाखात मांडतात.