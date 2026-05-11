जगातील ७० देशांमध्ये WFH पॉलिसी, ACच्या तापमानावरही कंट्रोल; भारताच्या शेजारी देशांचाही समावेश

Pakistan and Sri Lanka Among Nations Facing Energy Restrictions: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना आवाहन करताना वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्या असं म्हटलं आहे. याशिवाय सोनं वर्षभर खरेदी करू नका, परदेश दौरा करू नका, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या असंही सांगितलंय. यात त्यांनी सर्वाधिक जोर दिला तो इंधनाचा वापर आवश्यक तेवढाच करा, इंधन बचत करा, सार्वजनिक वाहने वापरा असं मोदींनी म्हटलंय. इराणमद्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक थांबली आहे. जगभरात तेलाचा तुटवडा भासत आहे. पाकिस्तान, श्रीलंकेसह भारताच्या शेजारी देशांनी मार्चपासून निर्बंध लादले आहेत. तेलाची टंचाई भासू नये म्हणून पावले उचलली आहेत..भारताकडे राखीव साठा जास्त असल्यानं आतापर्यंत देशात टंचाई भासलेली नाही. मात्र आता इंधन पुरवठ्याच्या संकटाची शक्यता निर्माण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना बचतीचं आवाहन केलंय. या संकटाचा सामना करून देशाला आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेनं पुढं जायचं आहे असं मोदींनी म्हटलंय..उपाय नव्हे हे तर १२ वर्षातलं अपयश! काय खरेदी करावं आणि नको हे सांगण्याची वेळ, मोदी जनतेवर ढकलून देतात; राहुल गांधींची टीका.इराण युद्ध २८ फेब्रुवारीला सुरू झालं असलं तरी आता दोन महिन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचं आवाहन केलंय. पण जगातील जवळपास ७० देशांमध्ये आधीपासूनच वर्क फ्रॉम होमचं धोरण आहे. यात पाकिस्तान, श्रीलंका, व्हिएतनामचा समावेश आह. तर इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, इटली, स्पेन आणि जर्मनीनेसुद्धा वर्क फ्रॉम होम सुरू केलंय..चीन आणि जपान या देशात अंशत: वर्क फ्रॉम होम धोरण लागू केलंय. अत्यावश्यक कामासाठी पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध रहावेत आणि कोणतंही संकट टाळता यावं यासाठी असा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजन्सी ट्रॅकरनुसार आतापर्यंत ७० देशांनी वर्क फ्रॉम होम धोरण स्वीकारलंय. यात आशियाच्या बाहेरील देशही आहेत..जनजागृतीसाठी वर्क फ्रॉम होमचं धोरण लागू केलं गेलंय. एसीसाठी तापमान लिमिट सेट करण्यात आलंय. याशिवाय मुलांच्या ऑनलाइन क्लास, सार्वजनिक वाहतूक याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. तसंच काही देशात खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी कठोर धोरण लागू करण्यात आलंय. तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांनाही कात्री लावली आहे. इंधनाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत.