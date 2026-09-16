Ozone Layer Recovery : ओझोन थरात सुधारणा, छिद्र झाले लहान सीएफसीवरील निर्बंधांचा परिणाम ; २०६६ पर्यंत पूर्ण दिलासा मिळण्याची शक्यता

नागपूर : ओझोन थराला १९७५ च्या सुमारास अंटार्क्टिका खंडावर मोठे छिद्र पडत असल्याचे वैज्ञानिकांच्या लक्षात आले. कालांतराने हे छिद्र मोठे होत गेले. मात्र, जागतिक हवामान संघटनेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, ओझोन थरात आता सुधारणा होत असल्याची माहिती जागतिक ओझोन दिनानिमित्त एका अहवालातून पुढे आली आहे. .जागतिक स्तरावर सुरू असलेली युद्धे व औद्योगिकीकरणामुळे होणारे प्रदूषण यासारख्या विविध कारणांमुळे ओझोन थराला मोठे छिद्र पडले होते. त्यामुळे ओझोन थरातून फिल्टर होऊन जमिनीवर पोहोचणारी सूर्याची अतिनील किरणे (यूव्ही रेज) थेट जमिनीवर पडू लागल्याने ती मानवी शरीरासाठी अत्यंत हानिकारक ठरत होती. हा थर पूर्णपणे नष्ट झाला असता, तर त्याचा मानवी शरीरावर गंभीर परिणाम झाला असता..Petrol-Diesel: कच्चे तेल महागल्याने पाकिस्तानात 'लॉकडाऊन'चा विचार! भारतात पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर काय?.मात्र, आता त्यामध्ये सुधारणा दिसून येत आहे. नासाने १९७९ पासून याबाबतची माहिती आणि छायाचित्रे जगाला देण्यास सुरुवात केली होती. सीएफसीसारख्या वायूंमुळे ओझोनला होता धोका! क्लोरोफ्लुरोकार्बन (सीएफसी) वायूंमुळे पृथ्वीभोवतीच्या ओझोन थराचे नुकसान होते. वातावरणातील हे वायू हळूहळू स्थितांबरात (स्ट्रॅटोस्फिअर) पोहोचतात. तेथे सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे सीएफसीचे विघटन होऊन क्लोरीन अणू मुक्त होतात. हे क्लोरीन अणू ओझोनच्या रेणूंशी अभिक्रिया करून त्यांचे ऑक्सिजनमध्ये रूपांतर करतात..या प्रक्रियेमुळे ओझोन थराची झीज होते. ओझोन थर सूर्याच्या हानिकारक अतिनील किरणांपासून पृथ्वीवरील सजीवांचे संरक्षण करतो. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलद्वारे सीएफसीच्या उत्पादनावर निर्बंध आणण्यात आले असून, ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न आता यशस्वी होताना दिसत आहेत, असे जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालातून स्पष्ट होते..Pune Fire Brigade Rescue : वैद्यकीय महाविद्यालयाची धोकादायक पाण्याची टाकी पाडताना दुर्घटना ; ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराला अग्निशामक दलाकडून जीवदान."सीएफसीसारख्या ओझोन थराला घातक ठरणाऱ्या वायूंच्या उत्सर्जनावर जागतिक पातळीवर नियंत्रण आणल्याचा सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहे. ओझोन थराची झालेली झीज भरून निघण्यासाठी आणखी काही दशके लागणार असली, तरी सध्याची सुधारणा ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठी दिलासादायक बाब आहे."- प्रा. सुरेश चोपणे, पर्यावरण अभ्यासक..अशी होत आहे ओझोन थराची सुधारणादक्षिण ध्रुवावरील ओझोन थराला पडणारे छिद्र २०२४ मध्ये मागील काही वर्षांच्या तुलनेत लहान होते. नासा आणि राष्ट्रीय महासागरीय व वातावरणीय प्रशासन (एनओएए)च्या शास्त्रज्ञांच्या मते, ओझोन थराची पूर्णपणे सुधारणा २०६६ पर्यंत होण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये ओझोन छिद्राचे सरासरी क्षेत्रफळ सुमारे २० दशलक्ष चौरस किलोमीटर होते. २८ सप्टेंबरला ते सर्वाधिक २२.४ दशलक्ष चौरस किलोमीटरपर्यंत पोहोचले. १९९२ नंतरच्या काळात हे सातव्या क्रमांकाचे सर्वांत लहान ओझोन छिद्र ठरले. सीएफसी वायूंचे उत्सर्जन कमी होणे आणि अंटार्क्टिकाच्या उत्तरेकडून वाऱ्यांसोबत ओझोनयुक्त हवा येणे, यामुळे ओझोन थराच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे, असे हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.