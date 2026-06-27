पाकचा खरा चेहरा पुन्हा उघड! शोएब अख्तरच्या भावाच्या अंत्यविधीत दहशतवाद्यांची उपस्थिती; पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधारही दिसला

माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर याचा मोठा भाऊ शाहिद अख्तर याचे निधन झाले आहे. राजधानी इस्लामाबाद येथे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विशेष म्हणजे, लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित दहशतवादीदेखील त्याच्या अंत्यविधीला उपस्थित होते. यामुळे हे प्रकरण आता चर्चेत आले आहे. या प्रकरणामुळे हे स्पष्ट होते की, दहशतवाद्यांना शेजारच्या देशात कसा सुरक्षित आश्रय मिळत आहे. यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देतो हे सर्वश्रुत आहे. जरी हा शेजारी देश अनेकदा हे नाकारत असला तरी, हे अनेक वेळा उघडकीस आले आहे आणि तिथे दहशतवादी उघडपणे दिसले आहेत. अंत्यविधीला उपस्थित राहिलेल्या दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानची ही क्रूर बाजू पुन्हा एकदा उघड केली आहे. शोएब अख्तरचा मोठा भाऊ शाहिद अख्तर, २४ जून रोजी मरण पावला. त्याला इस्लामाबादच्या एच-८ स्मशानभूमीत दफन करण्यात आले. .Ind-US ट्रे़ड डील फायनल होणार? डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच भारत दौऱ्यावर, परराष्ट्र मंत्र्यालयाने नेमकं काय सांगितलं?.शाहिदच्या अंत्यविधीला लष्कर-ए-तोयबाचा (एलईटी) उपप्रमुख सैफुल्ला कसुरी याच्यासह अनेक दहशतवादी उपस्थित होते. अंत्यविधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला असून तो व्हायरल होत आहे. त्यामध्ये लश्कर-ए-तोयबाचे दहशतवादी अंत्यविधीची प्रार्थना करताना दिसत असून त्यांच्या बाजूला शोएब अख्तर उभा आहे. हा व्हिडिओ लश्कर किंवा पाकिस्तान मरकझी मुस्लिम लीग (PMML) ने प्रसिद्ध केला आहे, जी बंदी घातलेल्या जमात-उद-दावा या संघटनेची एक शाखा आहे. .हा व्हिडिओ समोर आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अंत्यविधीला उपस्थित असलेल्यांमध्ये पीएमएमएल इस्लामाबादचे प्रमुख इनाम-उर-रहमान कंबोह आणि पक्षाचे सदस्य अब्दुल्ला तूर, हाफिज उमर व अमजद भट्टी यांचा समावेश होता. लश्कर-ए-तोयबाचे संस्थापक हाफिज सईद यांचे पुत्र आणि पीएमएमएलचे सदस्य तलहा सईद हेदेखील उपस्थित होते. अंत्यविधीला उपस्थित असलेल्यांमध्ये २६/११ हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईदचे जवळचे सहकारी होते. .ऐकावं ते नवलंच! ब्रिटनच्या राजालाही भरावा लागतोय कर, ३७३ कोटींच्या टॅक्समागची नेमकी भानगड काय?.सईद हा लश्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक आहे. लश्करचा उपप्रमुख, सैफुल्ला कसुरी, देखील अंत्यविधीला उपस्थित होता. हा तोच कसुरी आहे, ज्याला जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २०२५ मध्ये झालेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार मानले जाते, ज्यामध्ये २५ पर्यटक ठार झाले होते. कसुरी भारताविरोधात अधिकाधिक प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहे. अलीकडेच, त्याने समुद्रातून आणखी एका २६/११-शैलीच्या हल्ल्याचा इशारा दिला. फेब्रुवारीमध्ये समोर आलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, कसुरी भारताला उघडपणे धमकी देताना दिसला होता..या घटनेने पाकिस्तानचा खोटेपणा पुन्हा एकदा उघड केला आहे आणि इस्लामाबाद दहशतवाद्यांसाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान असल्याचे सिद्ध केले आहे. अलीकडच्या काळात तलहा सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसण्याची ही दुसरी वेळ आहे. एप्रिलमध्ये, त्यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे विशेष सहाय्यक राणा सनाउल्ला यांच्यासोबत व्यासपीठ शेअर केले होते आणि त्या दोघांमध्ये बराच वेळ संवाद झाला होता..Tea Dispute: भारताचा नेपाळला मोठा दणका! सीमेवर १३ लाख किलो चहा खोळंबला; नव्या नियमांमुळे व्यापारावर परिणाम.संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या हाफिज सईदने, जमात-उद-दावा आणि मिल्ली मुस्लिम लीग यांसारख्या संघटनांवर लादलेली बंदी टाळण्यासाठी पीएमएमएलची स्थापना केली. या पक्षाने २०२४ च्या पाकिस्तानी निवडणुकाही लढवल्या. बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांचा सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील उघड सहभाग पाकिस्तानचे खरे स्वरूप पुन्हा एकदा उघड करतो. यातून दिसून येते की, पाकिस्तानात भारतविरोधी घटकांना कसे संरक्षण दिले जाते आणि दहशतवादी मोकळेपणाने फिरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.