ग्लोबल

पाकचा खरा चेहरा पुन्हा उघड! शोएब अख्तरच्या भावाच्या अंत्यविधीत दहशतवाद्यांची उपस्थिती; पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधारही दिसला

Saifullah Kasuri News: शोएब अख्तरचा मोठा भाऊ शाहिद अख्तर याच्या अंत्यविधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये लश्कर-ए-तोयबाचे प्रमुख दहशतवादी अंत्यविधीला उपस्थित असल्याचे दिसत आहे.
shoaib akhtar brother funeral terrorist

shoaib akhtar brother funeral terrorist

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर याचा मोठा भाऊ शाहिद अख्तर याचे निधन झाले आहे. राजधानी इस्लामाबाद येथे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विशेष म्हणजे, लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित दहशतवादीदेखील त्याच्या अंत्यविधीला उपस्थित होते. यामुळे हे प्रकरण आता चर्चेत आले आहे. या प्रकरणामुळे हे स्पष्ट होते की, दहशतवाद्यांना शेजारच्या देशात कसा सुरक्षित आश्रय मिळत आहे. यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

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