Pakistan Airstrike Afghanistan : अफगाणिस्तानच्या कुनारमध्ये पाकिस्तानचा पहाटे एअर स्ट्राईक, अनेक नागरिक जखमी झाल्याची भीती

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सीमेपलीकडील लष्करी कारवाईची माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांनी पूर्व अफगाणिस्तानातील कुनार प्रांतातील नुरगल जिल्ह्यात एअर स्ट्राईक केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सोमवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. अत्यंत कमी उंचीवरून उड्डाण करणाऱ्या पाकिस्तानी विमानांनी नुरगल जिल्ह्यातील पतंग भागाला लक्ष्य केल्याचे वृत्त आहे..या हल्ल्यात किती जणांचा मृत्यू झाला किंवा किती नागरिक जखमी झाले, तसेच मालमत्तेचे किती नुकसान झाले, याबाबत अद्याप अधिकृत आणि स्वतंत्र माहिती उपलब्ध झालेली नाही. पहाटेच्या वेळी झालेल्या या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे..Pakistan Attack: स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकली अन्...; पाकिस्तानात भीषण आत्मघाती हल्ला! १२ सैनिकांसह १५ जणांचा मृत्यू.पाकिस्तान-अफगाणिस्तान तणाव पुन्हा वाढलापाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध गेल्या काही महिन्यांपासून तणावपूर्ण आहेत. पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारवर तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला (TTP) आश्रय दिल्याचा आरोप केला जातो. अफगाण तालिबानकडून हे आरोप नाकारले जातात..दरम्यान, २० सप्टेंबरला पाकिस्तानच्या हंगू जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत आठ दहशतवादी ठार झाल्याचा दावा पाकिस्तानच्या लष्कराने केला. या कारवाईत सहा सुरक्षा कर्मचारीही ठार झाल्याचे ISPR ने म्हटले आहे. पाकिस्तानने मृत दहशतवाद्यांना भारताशी जोडल्याचा आरोप केला आहे; मात्र हा पाकिस्तानचा दावा असून त्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. .मक्का करारामुळे पाकिस्तानवर दबाव?याच काळात सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यातील 'मक्का संयुक्त संरक्षण करारा'चीही चर्चा सुरू आहे. सौदी अरेबियावर येमेनमधील हूतींकडून हल्ले झाल्यास करारातील सामूहिक संरक्षणाची तरतूद लागू होऊ शकते, असे पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी यापूर्वी म्हटले आहे. मात्र, पाकिस्तानने येमेनमध्ये प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई सुरू केली आहे, असे सध्या उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होत नाही. .अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानातील कथित हवाई हल्ल्यामुळे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमावाद पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात दोन्ही देशांकडून या घटनेबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया आणि हल्ल्याच्या परिणामांची माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.