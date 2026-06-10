Military Helicopter Crash: लष्करी हवाई दलाचे एमआय-१७ हेलिकॉप्टर कोसळले! पाकिस्तानमध्ये २१ सैनिकांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. येथे पाकिस्तान लष्कराचे एमआय-१७ (Mi-17) हेलिकॉप्टर कोसळले आहे. हेलिकॉप्टरमधील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. मुझफ्फराबादजवळ पाकिस्तान लष्कराच्या हवाई दलाचे एक एमआय-१७ हेलिकॉप्टर उड्डाण घेत असतानाच कोसळले. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व २१ जवानांचा मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान लष्करी हवाई दलाचे एमआय-१७ हेलिकॉप्टर मुझफ्फराबादजवळून उड्डाण करताना तांत्रिक बिघाडामुळे कोसळले. हेलिकॉप्टरमधील सर्वजण ठार झाले. पाकिस्तानी माध्यमांनी इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्सच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कोणीही वाचले नाही. लष्कराने एक निवेदन जारी करून सांगितले की, तांत्रिक बिघाडामुळे हेलिकॉप्टर कोसळले. अपघातानंतर लगेचच बचाव आणि शोध पथके घटनास्थळी दाखल झाली..India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?.हेलिकॉप्टरमध्ये पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलाचे सैनिक होते. ते पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या नीलम व्हॅली सेक्टरमध्ये अतिरिक्त सैन्य पोहोचवत होते. कर्मचाऱ्यांनी आपत्कालीन लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हेलिकॉप्टर कोसळले. अपघातस्थळी तात्काळ बचाव आणि शोध पथके पाठवण्यात आली आणि परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली..Israel Military Allegations : इस्रायलच्या महिला अधिकाऱ्यांकडून कैद्यांचा लैंगिक छळ; तुरुंगात नग्न केलं अन् त्यांच्या अंगावर शिकारी कुत्री....अपघाताचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) ने एका निवेदनात म्हटले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने हेलिकॉप्टर तैनात केले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी बलुचिस्तानमध्येही पाकिस्तानी लष्कराचे एक हेलिकॉप्टर कोसळले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.