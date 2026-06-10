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Military Helicopter Crash: लष्करी हवाई दलाचे एमआय-१७ हेलिकॉप्टर कोसळले! पाकिस्तानमध्ये २१ सैनिकांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

Pakistan Military Helicopter Crash News: पाकिस्तान लष्करी हवाई दलाचे एमआय-१७ हेलिकॉप्टर मुझफ्फराबादजवळून उड्डाण करताना तांत्रिक बिघाडामुळे कोसळले. हेलिकॉप्टरमधील सर्वजण ठार झाले.
Military Helicopter Crash

Military Helicopter Crash

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. येथे पाकिस्तान लष्कराचे एमआय-१७ (Mi-17) हेलिकॉप्टर कोसळले आहे. हेलिकॉप्टरमधील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. मुझफ्फराबादजवळ पाकिस्तान लष्कराच्या हवाई दलाचे एक एमआय-१७ हेलिकॉप्टर उड्डाण घेत असतानाच कोसळले. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व २१ जवानांचा मृत्यू झाला.

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