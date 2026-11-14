India Pakistan Relations : तब्बल ३ वर्षांनी पाकिस्तानी मंत्री भारतात येणार! 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पहिल्यांदाच मोठी घडामोड; दिल्लीत नेमकं काय घडतंय?

भारत आणि पाकिस्तानमधील ताणलेल्या राजनैतिक संबंधांच्या आणि गेल्या वर्षीच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय घडामोड समोर आली आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानचे एक केंद्रीय मंत्री अधिकृत भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. .पाकिस्तानचे हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक (Dr. Musadik Masood Malik) हे येत्या २० ते २२ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान राजधानी नवी दिल्लीत होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या 'सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरम'मध्ये (Civilisational Dialogue Forum) सहभागी होणार आहेत..New Orleans Ship Crash : मिसिसिपी नदीत क्रूझ बोटीला महाकाय टँकरची भीषण धडक! अवघ्या १५ मिनिटांत बोट उलटली; १२९ प्रवाशांचे पुढे काय झाले?.पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केली. यापूर्वी मे २०२३ मध्ये गोव्यात झालेल्या SCO परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला तत्कालीन पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी उपस्थित राहिले होते. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी पाकिस्तानचे मंत्री भारतीय भूमीवर पाऊल ठेवणार आहेत..तणावानंतरही बहुपक्षीय व्यासपीठावर सहभाग का?एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने मे २०२५ मध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर जोरदार कारवाई केली होती. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय चर्चा पूर्णपणे ठप्प आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२६ मध्ये पाकिस्तानकडे २०२६-२७ या वर्षासाठी SCO चे फिरते अध्यक्षपद आले आहे. २०२७ मध्ये इस्लामाबाद येथे SCO शिखर परिषद होणार असल्याने बहुपक्षीय व्यासपीठावरील प्रक्रिया अबाधित ठेवण्यासाठी पाकिस्तान या बैठकीत सहभागी होत असल्याचे मानले जात आहे..Gavit Sisters Case : भारतात पहिल्यांदा महिलांना मिळणार होती फाशी; कोल्हापूरच्या गावित बहिणींचं क्रौर्य ऐकून थरकाप उडेल!.भारतासाठी ही बैठक का महत्त्वाची?शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ची स्थापना १५ जून २००१ रोजी झाली असून, भारत आणि पाकिस्तान २०१७ मध्ये याचे पूर्ण सदस्य झाले. भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण, बेलारूस, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे याचे १० सदस्य देश आहेत. प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद आणि व्यापार यांवर चर्चा करण्यासाठी हे व्यासपीठ भारतासाठी महत्त्वाचे मानले जाते..एकीकडे भारत दौरा, दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर!दरम्यान, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत बिकट अवस्थातून जात असून देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) १.२ अब्ज डॉलरच्या नव्या कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. अशातच पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी २०७५ पर्यंत पाकिस्तान जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असे नवे स्वप्न देशासमोर मांडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.