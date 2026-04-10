तीन लोकांसाठी पाकिस्तान मागतोय शांततेचा नोबल पुरस्कार, शहबाज शरीफ अन् आसिम मुनीरनंतर ती तिसरा व्यक्ती कोण?

इराण अमेरिका यांच्यातील युद्ध थांबवल्याचा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात आला आहे. त्यानंतर पाकिस्तान स्वतःलाच शांततेचा दूत म्हणून सादर करतो आहे. अशातच पाकिस्तानकडून आता एक दोन नव्हे, तर आपल्या तीन नेत्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताच्या विधानसभेत यासंदर्भात ठराव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय पातळीवर याबाबत विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .पंजाब प्रांताच्या विधानसभेने मांडलेल्या प्रस्तावात पंतप्रधान शहबाज शरीफ, लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांना 'नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी' नामांकन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा ठराव पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पक्षाचे मुख्य शिस्तप्रमुख राणा मोहम्मद अरशद यांनी सभागृहात मांडला आहे..या ठरावात म्हटले आहे की, या तीन नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. या ठरावात इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढत असलेल्या तणावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय संकट टाळण्यासाठी आणि युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी "महत्त्वाची भूमिका" बजावली आहे, असं या ठरावात सांगण्यात आलं आहे..पाकिस्तान एक शांतताप्रिय देश असून पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सकारात्मक आणि रचनात्मक भूमिका पार पाडली आहे या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी आणि त्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी औपचारिक नामांकन पाठवण्यात यावे, अशी सर्वानुमते मागणी करण्यात आली आहे, असंही या ठरावात सांगण्यात आलं आहे.