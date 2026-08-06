ECP Pakistan: आता खोटं प्रतिज्ञापत्र चालणार नाही! निवडणूक आयोग नियम बदलणार; पाकिस्तानात नेत्यांची माहिती थेट तपासणार

निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे खरी असल्याचे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. उमेदवार अनेकदा खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करतात. पाकिस्तानमध्ये ही फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर चालते. जिथे बहुतेक राजकारणी खोटी माहिती सादर करतात. या खोटेपणाला आळा घालण्यासाठी पाकिस्तानचा निवडणूक आयोग आता आपल्या नियमांमध्ये बदल करत आहे..पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने निवडणूक नियम २०१७ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे निवडणूक आयोगाला खासदार आणि आमदारांकडून त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांविषयी थेट स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार मिळेल. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, नियम १३७ अंतर्गत एक नवीन अट समाविष्ट करण्याचा आयोगाचा मानस आहे. .Business: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे सर्वसामान्यांचे हाल, मात्र तेल कंपन्यांची चांदी! अवघ्या 3 महिन्यांत 7.7 लाख कोटींचा नफा.या प्रस्तावित बदलांतर्गत, जर एखाद्या खासदार किंवा आमदाराच्या मालमत्तेच्या तपशिलात काही संदिग्धता असेल, तर आयोग त्या सदस्याकडून किंवा कोणत्याही व्यक्ती, विभाग, संघटना किंवा वित्तीय संस्थेकडून या प्रकरणी माहिती मागवू शकतो. सुधारणेच्या मसुद्यानुसार, अशा संस्था “निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेत स्पष्टीकरण आणि प्रश्नांची उत्तरे देण्यास बांधील असतील.”.पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) जनमत जाणून घेण्यासाठी दुरुस्त्यांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत आक्षेप आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आयोग हे आक्षेप ऐकून घेऊन निर्णय घेईल. हा मसुदा निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे, जेव्हा निवडणूक आयोग राष्ट्रीय विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पीकेएमएपी प्रमुख महमूद खान अचकझाई यांच्यावरील तीन प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. .Shehbaz Sharif: ''भारताच्या बेकायदेशीर कारवाईला सात वर्षे पूर्ण, पण...'', 'कलम 370'वरुन पाकच्या पंतप्रधानांचे भारतावर गंभीर आरोप.यापैकी एक प्रकरण त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांच्या तपशिलाशी संबंधित आहे. या प्रकरणांमधील पुढील सुनावणी आक्षेप दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर चार दिवसांनी, म्हणजेच १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. एकदा औपचारिकपणे अधिसूचित झाल्यावर, हा बदल खासदार आणि संबंधित संस्थांना निवडणूक आयोगाला विहित मुदतीत माहिती देण्यास कायदेशीररित्या बंधनकारक करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.