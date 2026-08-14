Video: पाकिस्तानातला व्हिडीओ व्हायरल! स्वातंत्र्यदिनाचा केक खाण्यासाठी उडाली झुंबड, केकचा केला सत्यानाश

Green Cake Looting Pakistan: पाकिस्तानमध्ये १४ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जातो. यंदाच्या स्वतंत्रदिनाच्या एका कार्यक्रमात अत्यंत लाजीरवाणी घटना घडली आहे. त्यामुळे जगभरात पाकिस्तानची चेष्टा केली जातेय. स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी तिथे एक मोठा हिरव्या रंगाचा केक कापण्यात आला, मात्र त्यानंतर उपस्थित नागरिकांनी ज्या पद्धतीने केकवर ताव मारला, त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..केक खाण्यासाठी लोक अक्षरशः भुकेल्यासारखे त्या केकवर तुटून पडले आणि काही क्षणांतच केकचा सत्यानाश केला. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये दिसतंय की, स्वातंत्र्यदिनानिमित्त गर्दीच्या मधोमध एक मोठा हिरवा केक कापण्यात येतो. आयोजक तो केक प्रत्येकाला व्यवस्थित वाटण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, काही लोकांनी वाट पाहणे सोडून थेट स्वतःच्या हाताने केक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला..Graduates Constituency: नागपूर पदवीधर निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती ठरली; रविंद्र चव्हाणांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना.हे किळसवाणं दृष्य पाहून आजूबाजूची संपूर्ण गर्दी त्या केकवर धावून आली. पाहता पाहता लहान मुलांपासून ते मोठ्या वृद्धांपर्यंत सर्वच जण एकमेकांना मागे सारत केक पळवण्यासाठी धडपडताना दिसले आणि अवघ्या काही सेकंदात संपूर्ण केक गायब झाला. गर्दीतील एका व्यक्तीने हा प्रकार आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद करून सोशल मीडियावर पोस्ट केला..Shravan Jivati Pujan 2026: जिवतीचा कागद, गूळफुटाण्याचा नैवेद्य अन् चार शुक्रवार; काय असते श्रावणात केली जाणारी जिवतीची पूजा? .हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर संपूर्ण जगात पाकिस्तानची जोरदार खिल्ली उडवली जात आहे. केवळ परदेशातील नेटकरीच नाही, तर खुद्द पाकिस्तानमधील अनेक नागरिकही आपल्याच लोकांच्या या वागणुकीवर तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. नागरिकांमध्ये नागरी शिष्टाचार नावाचा प्रकार उरलेला नाही आणि लोकांना पहिल्यांदाच केक पाहायला मिळाला आहे का, अशा उपरोधिक प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.