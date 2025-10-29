Pakistan Inflation : पाकिस्तानमध्ये महागाईचा कहर ! एका टोमॅटोची किंमत ७५ रुपये, जनतेचा रोष वाढला; संसदेत गदारोळ

पाकिस्तानने नुकतीच भारताला अणुबॉम्बची धमकी दिली होती पण आज या देशाचे महागाईने कंबरडे मोडले आहे, भाज्या विशेषत:टोमॅटो महाग झाल्याने पाकिस्तानवर नामुष्की ओढावली आहे.आज टोमॅटो ७५ रुपयांना मिळत असल्याने देश रडत आहे आणि नेते संसदेत शोक व्यक्त करत आहेत..टोमॅटोच्या किमती एका महिन्यात ४०० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. किमती ६०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याने, एक टोमॅटो आता ७५ रुपयांना उपलब्ध आहे. टोमॅटोच्या किमतीत झालेल्या या वाढीमुळे पाकिस्तानमध्ये जनतेचा रोष वाढला आहे, सामान्यांपासून संसदेपर्यंत गोंधळ उडाला आहे. . टोमॅटोसाठी कर्ज काढावे लागेलपाकिस्तानच्या संसदेत झालेल्या गदारोळात, काही खासदारांनी टोमॅटोसाठी कर्जाची मागणी केली आहे. काही खासदारांनी पाकिस्तानमधील त्या दिवसांची आठवण केली जेव्हा टोमॅटो स्वस्त दरात उपलब्ध होते. टोमॅटोच्या किमतीबद्दल तक्रार करणाऱ्या पाकिस्तानी खासदाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये खासदार म्हणतात की हे टोमॅटो इथे आणणे खूप कठीण होते. आमचे सहकारी फारुख साहेब यांनी ते आणले याबद्ल त्यांचे आभार या टोमॅटोची किंमत ७५ रुपये आहे. .पाकिस्तानात टोमॅटोचे दर का वाढत आहेत?पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमा बंद होणे हे पाकिस्तानमधील महागाईचे एक प्रमुख कारण आहे. ११ ऑक्टोबरपासून संघर्ष आणि हवाई हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार पूर्णपणे थांबला आहे. इस्तंबूलमध्ये अलिकडेच झालेल्या शांतता चर्चा देखील अयशस्वी झाल्या, २,६०० किलोमीटर लांबीची सीमा अजूनही बंद आहे आणि व्यापार विस्कळीत झाला आहे..'सलमान खानला दहशतवादी म्हणून केलं घोषित' भाईजानच्या वक्तव्यावर पाकिस्तान चिडला.असा अंदाज आहे की ही सीमा बंद केल्याने दरवर्षी १० लाख डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. भारताकडून आयात थांबल्यामुळे, पाकिस्तान टोमॅटोसाठी अफगाणिस्तानवर अवलंबून होता, परंतु आता हा पुरवठाही विस्कळीत झाला आहे. यामुळे टोमॅटोच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. .या भाज्यांच्या किमतीही वाढल्याद एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये भाज्यांचे दर विक्रमी पातळीवर आहेत. लसूण ४०० रुपये प्रति किलो, आले ७५० रुपये प्रति किलो, वाटाणे ५०० रुपये प्रति किलो आणि कांदे १२० रुपये प्रति किलो दराने मिळतात. कोथिंबीरही आता ५० रुपयांना विकली जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.