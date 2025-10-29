ग्लोबल

Pakistan Inflation : पाकिस्तानमध्ये महागाईचा कहर ! एका टोमॅटोची किंमत ७५ रुपये, जनतेचा रोष वाढला; संसदेत गदारोळ

Pakistan Tomato Crisis : पाकिस्तानमध्ये टोमॅटोच्या किमतीत ४००% वाढ होऊन दर ₹६०० प्रति किलो झाला आहे.सध्या एका टोमॅटोची किंमत ७५ असून जनतेत तीव्र नाराजी आहे. पाकिस्तानी संसदेत खासदारांनी टोमॅटोसाठी कर्ज देण्याची मागणी केली आहे.
Pakistani citizens protesting against rising tomato and vegetable prices; Parliament members express outrage over 400% price surge.

Yashwant Kshirsagar
पाकिस्तानने नुकतीच भारताला अणुबॉम्बची धमकी दिली होती पण आज या देशाचे महागाईने कंबरडे मोडले आहे, भाज्या विशेषत:टोमॅटो महाग झाल्याने पाकिस्तानवर नामुष्की ओढावली आहे.आज टोमॅटो ७५ रुपयांना मिळत असल्याने देश रडत आहे आणि नेते संसदेत शोक व्यक्त करत आहेत.

