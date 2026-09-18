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Pakistan Blast : पाकिस्तान हादरले ! मशि‍दीजवळ स्फोटात १५ ठार, ५० हून अधिक जखमी; मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

Khyber Pakhtunkhwa Blast : या स्फोटात किमान १५ जणांचा मृत्यू, तर ५० हून अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. जखमींमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून, रुग्णालय प्रशासनाने आपत्कालीन स्थिती जाहीर केली आहे.
Pakistan Kohat mosque blast during Friday prayers

A large explosion near a mosque in the Police Lines area of Kohat, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Pakistan Kohat Blast During Friday Prayers : पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील कोहाट जिल्ह्यात शुक्रवारी मोठा स्फोट झाला. ‘पोलीस लाइन्स’ परिसरातील एका मशिदीजवळ हा स्फोट झाला असून, या दुर्घटनेत किमान १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५० हून अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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