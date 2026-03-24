पाकिस्तान जगातला सर्वात प्रदुषित देश तर भारतातलं शहर टॉपला! भारत कितव्या स्थानी?

२०२५ या वर्षात पाकिस्तान हा जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला आहे. येथे हवेची गुणवत्ता जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा तब्बल १३ पट अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत बांगलादेश दुसऱ्या, तर ताजिकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत या यादीत सहाव्या क्रमांकावर असून, भारतातील लोनी हे शहर सर्वाधिक प्रदूषित ठरले आहे. स्वित्झर्लंडस्थित वायू गुणवत्ता निरीक्षण करणाऱ्या 'आयक्यूएअर' या संस्थेने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे..या अहवालानुसार, जगभरातील १४३ देशांमधील हवेची गुणवत्ता तपासण्यात आली. यापैकी १३० देश जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले असल्याचे समोर आले आहे. २०२४ मध्ये सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरलेला चाड २०२५ मध्ये मात्र चौथ्या स्थानावर आला आहे. तसेच भारतातील लोनी हे शहर २०२५ मध्ये जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले असून, येथे पीएम २.५ चे सरासरी प्रमाण ११२.५ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतके नोंदवले गेले आहे..यानंतर चीनच्या उत्तर-पश्चिम भागातील शिनजियांग प्रांतातील होतान शहराचा क्रमांक लागतो, जिथे हे प्रमाण १०९.६ मायक्रोग्रॅम आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित ठरलेल्या अव्वल २५ शहरांमध्ये भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधील शहरांचा समावेश आहे. कॅनडामधील जंगलातील आगीमुळे अमेरिकेसह युरोपमध्येही पीएम २.५ चे प्रमाण वाढल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, आइसलँड, एस्टोनिया आणि पनामा या देशांनी निर्धारित निकषांची पूर्तता केली आहे. लाओस, कंबोडिया आणि इंडोनेशिया या देशांत मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रदूषणात घट झाली आहे. तर मंगोलियात पीएम २.५ पातळी ३१ टक्क्यांनी घटून १७.८ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतकी झाली आहे. 'आयक्यूएअर'च्या मते, एकूण ७५ देशांमध्ये २०२५ मध्ये पीएम २.५ पातळी कमी झाली, तर ५४ देशांमध्ये ती वाढली आहे.