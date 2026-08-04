पाकिस्तानमध्ये लष्करी उठावाची शक्यता; शाहबाज-झरदारी यांची उडाली झोप, लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांची मोठी खेळी

Mohsin Naqvi Asim Munir: पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांनी देशाची प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सांगत गेल्या २१ वर्षांतील सर्वात मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. यामुळे जगभरात पाकिस्तानची नाचक्की झालीय. नकवी यांनी न्यायमूर्ती, राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचे गंभीर आरोप करत कठोर कारवाईचा इशारा दिलाय. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय घडामोडी आणि सत्तांतराची शक्यता वर्तवली जातेय..आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, मोहसिन नकवी यांनी मीडिया प्रमुखापासून ते एक शक्तिशाली राजकीय नेता बनण्यापर्यंतचा प्रवास अतिशय वेगाने केला आहे. ते गेल्या अनेक दिवसांपासून पंतप्रधान बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. नकवी यांच्या या भूमिकेमागे थेट लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांचा पाठिंबा असल्याचे मानले जाते. नकवी हे जनरल मुनीर यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात..दीड वर्ष वेगळे राहतायत अमृता अन् हिमांशू; नात्याबद्दल विचारताच दोघांनीही बोलणं टाळलं; एवढंच म्हणाले की- .बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये वाढता जनक्षोभ व नागरी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर जनरल असीम मुनीर आपली पकड अधिक घट्ट करू इच्छितात. तज्ज्ञांच्या मते, मुनीर हे मोहसिन नकवी यांच्या माध्यमातून देशात नवीन प्रांत किंवा नवीन प्रशासकीय युनिट्स तयार करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करत आहेत. याचे अंतिम उद्दिष्ट मुनीर यांच्यासाठी परवेझ मुशर्रफ यांच्या धर्तीवर राष्ट्रपती आणि सशस्त्र दलांचे प्रमुख म्हणून संपूर्ण सत्ता हस्तगत करण्याचा मार्ग मोकळा करणे हा आहे..नकवी यांनी देशातील उत्तरदायित्व आणि न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रशासकीय प्रांत तयार करण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यानेही सुरक्षेच्या आणि सुशासनाच्या दृष्टिकोनातून या प्रशासकीय पुनर्रचनेला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, सत्ताधारी दोन्ही पक्ष मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत. कारण या दोन्ही पक्षांची राजकीय ताकद पंजाब आणि सिंध प्रांतातून येते. प्रांतिक सीमांमध्ये बदल झाल्यास त्यांचा राजकीय प्रभाव संपुष्टात येऊ शकतो..D Y Patil Last Rites Mahadevrao Mahadik : डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी महादेवराव महाडिकांची उपस्थिती; सतेज पाटील-महाडिकांची भेट.मोहसिन नकवी यांच्या सातत्याने येणाऱ्या वक्तव्यांमुळे संतप्त झालेले पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. असिफ म्हणाले की, नकवी हे गेल्या तीन वर्षांपासून अत्यंत शक्तिशाली पदावर आहेत आणि ते पंतप्रधानांनाही उत्तरदायी नाहीत. इतकी शक्तिशाली व्यक्ती तक्रार करत असेल तर उर्वरित मंत्र्यांनी घरी निघून जावे, असा टोला त्यांनी लगावला. असिफ यांनी मंत्रिमंडळ आणि संसदीय अधिवेशनातील नकवी यांच्या मर्यादित सहभागावरही टीका केली. नकवी यांनी सिस्टीम बदलण्याची सुरुवात स्वतःच्या मंत्रालयापासून आणि पीसीबीमधून करावी, असा सल्लाही असिफ यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.