पाकिस्तान पुन्हा बनतोय 'दहशतवादाचा कारखाना'; जैश-लष्करचे तब्बल 300 नवे अड्डे उभारण्याची तयारी, कोण देतंय इतका पैसा?

Pakistan Terrorism Funding : पाकिस्तानात पुन्हा एकदा दहशतवादी संघटनांची पायाभूत सुविधा उभी राहू लागली आहे. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर (Operation Sindoor) उद्ध्वस्त झालेल्या अड्ड्यांचे पुनर्बांधणीचे काम सुरू झाले असून यासाठी ऑनलाइन निधी संकलन मोहिमा राबवल्या जात आहेत..लष्कर-ए-तोयबा सक्रियलष्कर-ए-तोयबाने (Lashkar-e-Taiba) पंजाबमधील मुरीदके येथील ‘उम्म अल-कुरा’ या दहशतवादी अड्ड्याचे नूतनीकरण सुरू केले आहे. या कामासाठी निधी थेट पंजाब सरकारकडून, तसेच ऑनलाइन देणग्यांद्वारे मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तान सरकारने लष्करच्या उद्ध्वस्त छावण्यांना पुन्हा उभारण्याचे आश्वासन दिले असून, मुस्लिम लीगने त्याचे स्वागत केले आहे..जैश-ए-मोहम्मदचे ३१३ नवे अड्डेदरम्यान, जैश-ए-मोहम्मदने पाकिस्तानात तब्बल ३१३ नवे दहशतवादी अड्डे उभारण्यासाठी ऑनलाइन निधी मोहीम सुरू केली आहे. यावरून पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना पुन्हा एकदा ‘दहशतवादाचा कारखाना’ उभारण्यासाठी वेगाने कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..पाकिस्तानला FATF यादीचा धोकापाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी या ऑनलाइन निधी संकलनाला पुष्टी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानमधील सुमारे १५ टक्के लोकसंख्या डिजिटल व्यवहार करत आहे आणि त्यातून दहशतवाद्यांना निधी पुरवला जात आहे. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकले जाण्याची भीती आहे..पाकिस्तानचा दहशतवादाला थेट पाठिंबा!भारतासह अनेक देशांनी पाकिस्तानवर दहशतवादाला थेट पाठिंबा दिल्याचे आरोप कायम ठेवले आहेत. लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद व्यतिरिक्त TTP, BLA आणि ISIS-K यांसारख्या संघटना पाकिस्तानात सक्रिय आहेत..१९९३ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘दहशतवाद प्रायोजक देश’ म्हणून घोषित केले होते. २०१८ मध्ये पाकिस्तानला FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते, जरी २०२२ मध्ये त्यातून वगळण्यात आले. आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानवर यादीत समाविष्ट होण्याचा धोका आहे..पहलगाम दहशतवादी हल्ला अन् ऑपरेशन सिंदूर२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात दहशतवादी हल्ला झाला. ५ दहशतवाद्यांनी २६ नागरिकांना गोळ्या घालून ठार केले. पाकिस्तान समर्थित रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. या घटनेनंतर भारताने थेट पाकिस्तानला जबाबदार धरले. प्रत्युत्तरादाखल भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर राबवले, ज्यात भारतीय लष्कर आणि वायुदलाने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये घुसून ९ दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. या घडामोडींमुळे भारत-पाकिस्तान संबंध आणखी तणावपूर्ण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.