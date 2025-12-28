Asif Ali Zardari: ‘आम्हाला बंकरमध्ये लपावं लागलं...’ ऑपरेशन सिंदूरबाबत पाकिस्तानच्या अध्यक्षांची कबुली; काय म्हणाले?

या वर्षी २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ला झाला. ज्यामध्ये २६ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर भारताने ६ आणि ७ मे च्या रात्री ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. या हल्ल्यात पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आले. पाकिस्तानी सैन्याच्या विनंतीनंतरच भारताने युद्धबंदीची घोषणा केली. परंतु पाकिस्तानने हे सर्व अधिकृतपणे नाकारले आहे. आता पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी ऑपरेशन सिंदूरबाबत कबुली दिली आहे..आसिफ अली झरदारी यांनी आता ऑपरेशन सिंदूरबाबत सर्व काही मान्य केले आहे. पाकिस्तानमधील एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले, "माझा एक प्रतिनिधी माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, 'सर, युद्ध सुरू झाले आहे. खरं तर, मी त्यांना चार दिवसांपूर्वी सांगितले होते की युद्ध सुरू होणार आहे.".China Railway Speed : दोन सेकंदांतच रेल्वेचा वेग ताशी ७०० किमीवर; चीनमध्ये ‘मॅगलेव्ह’ तंत्रज्ञानाची किमया.झरदारी म्हणाले, त्यांच्या प्रतिनिधीने त्यांना युद्ध सुरू झाल्याचे सांगितले होते. "साहेब, चला बंकरमध्ये जाऊया. आम्ही युद्धभूमीसाठी तयार आहोत. आम्ही शस्त्रांसह लढण्यास तयार आहोत. आम्ही आमचे प्राण देण्यासही तयार आहोत." झरदारींच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, अनेक वरिष्ठ पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी देखील त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी बंकरमध्ये गेले होते. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर देखील अनेक दिवस दिसले नाहीत..Indian Student Killed in Canada : भारतीय विद्यार्थ्याची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या, हल्लेखोर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये घुसले अन्....भारताला धमकी देताना आसिफ अली झरदारी पुढे म्हणाले की, भाकरी मिळेल की गोळ्या... आम्ही गोळ्या झाडू, तुम्ही काय झाडणार? पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी असलेले सर्व राजनैतिक संबंध संपवले. भारताने सिंधू जल करार रद्द केल्यानंतर, पाकिस्तानने तो पुन्हा सुरू करण्याची मागणी भारत सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.