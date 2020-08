जुनागढ नव्या नकाशात दाखवल्यानंतर पाकिस्तानची पुढची चाल; तैनात केली लढाऊ विमाने

इस्लामाबाद- भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान गुजरातच्या कच्छचे रणपासून 130 किलोमीटर अंतरावर असलेले आपले हवाईतळ अपग्रेड करत आहेत. पाकिस्तानच्या वायूदलाने या तळावर 28 एफ-16 विमाने तैनात केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे आपल्या विवादित नकाशामध्ये भारताच्या जुनागढला दाखवले होते. नवभारत टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

उपग्रह छायाचित्रांमधूल खुलासा

ओपन सोर्स इंटेलिसेंस adetresfa च्या उपग्रह छायाचित्रांमधून पाकिस्तान आपले हवाईतळ सुधारित करत असल्याचं उघड होत आहे. पाकिस्तानने भोलारी हवाईतळावर लष्करी विमानांसाठी पक्का निवारा तयार केला आहे. पाकिस्तानी वायू दलाने याठिकाणी 16 विमान निवारागृहे तयार केले आहेत. उर्वरित 12 निवारे बनवण्याचं काम वेगाने सुरु आहे. हे नवीन निवारागृहे विमानांना हवाई हल्ल्यामध्ये सुरक्षा पुरवत असतात.

