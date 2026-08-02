Peru Plane Crash : पेरूमध्ये पर्यटकांचे विमान कोसळले, १३ जणांचा मृत्यू; नाझ्का लाइन्स पाहताना काळाने गाठले

पेरूमधील 'नाझ्का शहराजवळ एका भीषण विमान अपघातात १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ज्यामध्ये ११ पर्यटक आणि दोन वैमानिकांचा समावेश होता. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे विमान 'एरोडियाना' ( या विमान कंपनीचे होते आणि नाझ्का लाइन्सवर पर्यटनासाठीची फेरी करत असताना हा अपघात घडला. विमान कोसळण्याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही आणि प्रवाशांची ओळखही अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. .नाझ्का लाइन्स म्हणजे काय?नाझ्का लाइन्स या जगातील सर्वात रहस्यमय पुरातत्वीय स्थळांपैकी एक मानल्या जातात. शतकांपूर्वी पेरूच्या वाळवंटात स्थानिक आदिवासी समुदायांनी जमिनीच्या वरचा मातीचा थर काढून या प्रचंड आकृत्या तयार केल्या होत्या. यामध्ये पक्षी, माकडे, कोळी आणि विविध भूमितीय आकारांच्या विशाल प्रतिमांचा समावेश आहे, ज्यांचे पूर्ण स्वरूप केवळ आकाशातूनच स्पष्टपणे पाहता येते. अनेक लोक या आकृत्यांचा संबंध परग्रहवासीयांशी देखील जोडतात. त्यांच्या अद्वितीय स्वरूपामुळे, दरवर्षी हजारो पर्यटक लहान विमानांतून या आकृत्या पाहण्यासाठी येथे येतात. या स्थळाचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतही करण्यात आला आहे..Junnar Alitalia Crash : जुन्नरच्या दौंड्या डोंगरावरील अलिटालिया विमान दुर्घटनेला ६४ वर्षे; ९४ जणांचा बळी घेतलेल्या भीषण अपघाताच्या जखमा अजूनही ताज्या.अपघात कसा घडला?पोलीस अधिकारी जॉर्ज आंद्रेडे यांच्या माहितीनुसार, नाझ्का लाइन्सवरून उड्डाण करत असताना विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि ते एका शेतात कोसळले. धडक इतकी जोरदार होती की वाचण्याची कोणतीही शक्यता उरली नाही. प्राथमिक अहवालांनुसार, चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत, तर उर्वरित मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे. हा अपघात स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:०० च्या सुमारास घडला; हे विमान पिस्को विमानतळावरून उडाले होते. .नाझ्का लाइन्सवरील पर्यटन उड्डाणांशी संबंधित हा काही पहिलाच मोठा अपघात नाही. २०२२ मध्येही पर्यटकांचे एक विमान कोसळले होते, ज्यामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याआधी, २०१० मध्ये झालेल्या विमान अपघातात सहा जणांचा बळी गेला होता. वारंवार घडणाऱ्या या अपघातांमुळे, अशा पर्यटन उड्डाणांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.