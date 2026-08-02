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Peru Plane Crash : पेरूमध्ये पर्यटकांचे विमान कोसळले, १३ जणांचा मृत्यू; नाझ्का लाइन्स पाहताना काळाने गाठले

Nazca Lines Flight Accident : पेरूमधील नाझ्का शहराजवळ पर्यटन विमान कोसळून १३ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये ११ पर्यटक आणि २ वैमानिकांचा समावेश आहे.हे विमान एरोडियाना कंपनीचे असून नाझ्का लाइन्सवरील पर्यटन फेरीवर होते.
Wreckage of the crashed tourist aircraft near Nazca, Peru, where 13 people including tourists and pilots lost their lives

Wreckage of the crashed tourist aircraft near Nazca, Peru, where 13 people including tourists and pilots lost their lives

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पेरूमधील 'नाझ्का शहराजवळ एका भीषण विमान अपघातात १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ज्यामध्ये ११ पर्यटक आणि दोन वैमानिकांचा समावेश होता. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे विमान 'एरोडियाना' ( या विमान कंपनीचे होते आणि नाझ्का लाइन्सवर पर्यटनासाठीची फेरी करत असताना हा अपघात घडला. विमान कोसळण्याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही आणि प्रवाशांची ओळखही अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

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