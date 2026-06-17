ग्लोबल

Donald Trump: ''नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असेपर्यंत भारतावर हल्ला झाला तर..'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचं विधान अन् जगभरातील नेत्यांच्या भूवया उंचावल्या

Donald Trump commits to stand with India despite absence of written defense pact: भारत आणि अमेरिका यांच्यात असा कोणताही लेखी करार झालेला नसला, तरीही अमेरिका भारताच्या पाठीशी उभी राहील, असं ट्रम्प म्हणाले.
Strait of Hormuz Crisis

Strait of Hormuz Crisis

esakal

संतोष कानडे
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US Support India Attack: फ्रान्समधील एव्हियन येथे आयोजित G-7 शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. परिषदेदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात बुधवारी अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताबाबत एक अत्यंत मोठं आणि ऐतिहासिक विधान केलं आहे.

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