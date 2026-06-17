Donald Trump: ''नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असेपर्यंत भारतावर हल्ला झाला तर..'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचं विधान अन् जगभरातील नेत्यांच्या भूवया उंचावल्या

US Support India Attack: फ्रान्समधील एव्हियन येथे आयोजित G-7 शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. परिषदेदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात बुधवारी अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताबाबत एक अत्यंत मोठं आणि ऐतिहासिक विधान केलं आहे. .डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान असेपर्यंत जर भारतावर कधीही कोणताही परकीय हल्ला झाला, तर अमेरिका भारताच्या मदतीसाठी सर्वात पुढे येईल आणि भारतासोबत खंबीरपणे उभी राहील," अशा शब्दांमध्ये ट्रम्प यांनी मोदींना आश्वासन दिलं..Dating Apps Fraud : भास प्रेमाचा, फास पैशांचा! डेटिंग ॲपवरून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक.पंतप्रधान मोदींसोबतच्या चर्चेदरम्यान ट्रम्प यांनी या संरक्षणात्मक भूमिकेवर भर दिला. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात असा कोणताही लेखी करार झालेला नसला, तरीही अमेरिका भारताच्या पाठीशी उभी राहील. मात्र, याच वेळी त्यांनी एक राजकीय अट जोडत पुढे म्हटले की, "जर भारताच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदींऐवजी दुसरा कोणताही नेता असेल, तर मी या मदतीबाबत खात्रीने काहीही सांगू शकत नाही.".ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात पंतप्रधान मोदींसोबतच्या त्यांच्या वैयक्तिक आणि धोरणात्मक संबंधांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याच बैठकीत 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' येथे अमेरिकन हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या तीन भारतीय नाविकांच्या मृत्यूचा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा पंतप्रधान मोदी यांनी उपस्थित केला..Monsoon Tourism: पावसाने दडी मारताच ताम्हिणी घाट-देवकुंड पर्यटन ठप्प; अंधारबन, खजिना ट्रेकवर शुकशुकाट.दुसरीकडे, संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरात आणि या सागरी मार्गावर तैनात असलेल्या लाखो भारतीय नाविकांची सुरक्षा ही भारतासाठी सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका आणि इराण यांच्यात होणाऱ्या आगामी शांतता करारात भारतीय नाविकांच्या सुरक्षेला विशेष स्थान दिले जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.