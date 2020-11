BRICS Summit 2020: LAC वरील तणावादरम्यान PM मोदी-शी जिनपिंग आमनेसामने

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज (दि.17) ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) देशांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत दहशतवाद, व्यापार, आरोग्य, ऊर्जा याबरोबरच कोरोनामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जेअर बोलसोनारो आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हेही या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.

भारत-चीनदरम्यान तणावाचे वातावरण कायम

या परिषदेचे दोन प्रमुख देश भारत आणि चीन यांच्यात लडाख सीमेवर सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या चकमकीवरुन तणावाचे वातावरण आहे. त्याचवेळी ब्रिक्स देशांची परिषद होत आहे. आता दोन्ही देश उंचावरील प्रदेशातून सैनिक मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करत आहेत.

PM Narendra Modi to attend 12th BRICS Summit hosted by Russia, under the theme 'Global Stability, Shared Security and Innovative Growth' today. The meeting will be held in a virtual format. (File photo) pic.twitter.com/eZoIqsEjz9

— ANI (@ANI) November 17, 2020