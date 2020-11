स्वदेशी लस भारत बायोटेकची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी; 26 हजार व्हॉलेंटीअर्स होणार सहभागी

नवी दिल्ली : गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोना विषाणूचा हाहाकार पहायला मिळतो आहे. संपूर्ण जगभरात या विषाणूने धुमाकूळ घातला असून सध्या युरोपातील अनेक देशांमध्ये दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. भारतातील कोरोनाबाधितांची आकडेवारी ही घसरती असल्याने दिलासादायक नक्कीच आहे. पण, धोका अजूनही टळलेला नाहीये. लवकरात लवकर लस आणण्यासाठी जगभरात ठिकठिकाणी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. भारतातील भारत बायोटेक ही कंपनी देखील याबाबत आघाडीवर आहे. आयसीएमआरसोबत एकत्र येऊन बनवल्या जात असलेल्या या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी आता सुरु होत आहे.

भारत बायोटेकने आयसीएमआरसोबत लसनिर्मितीचे काम हाती घेतले आहे. या लशीची दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणी काही दिवसांपूर्वीच यशस्वीरित्या पार पडली होती. आणि आता ही लस तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांसाठी तयार आहे. याबाबतची माहिती भारत बायोटेकने आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

Phase 3 clinical trial of COVAXIN™️ takes off as the largest efficacy trial ever conducted in India, with about 26,000 participants. pic.twitter.com/qyCkoOkUl9

— BharatBiotech (@BharatBiotech) November 16, 2020