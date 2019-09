Video : पंतप्रधान मोदींनी नाकाराला सोफा म्हणाले, 'खुर्चीच बरी'

व्लादिवोस्तोक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या रशिया दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या निमित्ताने भारत आणि रशिया संबंध आणखी मजबूत होत आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान या दौऱ्यात १५ सामंजस्य करार झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दौऱ्यात ईस्ट इकॉनॉमिक फोरमला ही हजेरी लावली आहे. या दोऱ्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे. त्यात त्यांनी स्वतःसाठीची विशेष बैठक व्यवस्था नाकारली आहे.

सोफा हटविण्याचे आदेश

रशिया दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या सत्रात अनेक बैठकांना उपस्थिती लावली आहे. ईस्ट इकॉनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान मोदींनी केलेले भाषण विशेष गाजले. तत्पूर्वी, त्यांनी फोरममध्ये समाविष्ठ असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली आहे. या दौऱ्यात वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये सहभागी होताना एका ठिकाणी आयोजकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विशेष बैठक व्यवस्था केली होती. पण, पंतप्रधान मोदींनी ती नम्रपणे नाकारली. पंतप्रधान मोदींसाठी मधोमध सोफा आणि इतरांसाठी खुर्च्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदींनी तो सोफा हटविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर स्वतःसाठीही खुर्चीचीच व्यवस्था करून पुढे फोटो सेशन केले.

