HowdyModi : अमेरिकेत ह्युस्टनमध्ये मोदी आणि फक्त मोदी!

ह्युस्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आठवडाभराच्या अमेरिका दौऱ्यासाठी काल (ता. 21) रात्री येथे आगमन झाले. येथे आज आयोजित केलेल्या बहुचर्चित 'हाउडी, मोदी' कार्यक्रमाच्या पार्श्वदभूमीवर मोदींनीही 'हाउडी, ह्युस्टन' असे ट्‌विट करत टेक्साासवासियांना अभिवादन केले.

'हाउडी, मोदी' हा कार्यक्रम आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत होणारे भाषण हे पंतप्रधान मोदींच्या या अमेरिका दौऱ्याचे वैशिष्ट्य आहे. याशिवायही मोदींचा हा दौरा भरगच्च कार्यक्रमांनी आखलेला आहे.

ह्युस्टन येथील विमानतळावर भारताचे अमेरिकेतील राजदूत हर्षवर्धन श्रींगला आणि अमेरिकेचे भारतातील राजदूत केन जस्टर यांनी मोदी यांचे स्वागत केले. अमेरिकेतील भारतीयांनी मोदींचे जोरदार स्वागत केले असून ह्युस्टन शहरात आज, मोदी आणि फक्त मोदींचीच चर्चा आहे.

#WATCH United States: Members of Bohra community meet and interact with Prime Minister Narendra Modi, in Houston. They also felicitated the Prime Minister. pic.twitter.com/KjKrgcSnRx

काय घडले पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात?

#WATCH Houston: A member of Sikh delegation which met PM Modi says "Memorandum was that we want Sikh religion should be considered a separate religion.We're with Modi ji. He's our tiger,he's a man who we call Iron Man.We're standing with him like Sikhs have always stood for India pic.twitter.com/VfIEkJofnv

— ANI (@ANI) September 22, 2019