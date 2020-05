कोरोनासंदर्भात चौकशीच करायची असेलच तर...; चीनचे परराष्ट्रमंत्री काय म्हणाले पाहा!

बीजिंग : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामूळे जगभरातील बहुतेक देश चीनवर नाराज झाले आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासोबतच युरोपातील काही राष्ट्रांनी चीनमधील वुहान शहरातून जगभरात संसर्ग परसल्यासंदर्भात तपास करण्याची मागणी केली होती. यामुळे चीन आणि इतर राष्ट्रांचे संबंध गेल्या काही दिवसांपासून ताणले गेले होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चीनने मागील काही दिवसांपासून वेळोवेळी कोरोनाशी संबंधित आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, आता चीन कोरोनाच्या मुद्द्यावर नमते घेत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. संपूर्ण जगभरात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ५३ लाखांच्याही पुढे पोहोचली आहे. तर या विषाणूच्या संसर्गाने ३ लाख ४१ हजार ५४९ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

- हाँगकाँगवरील पकड चीनने केली घट्ट

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने जगभरातील सर्वच देशांनी चीनला वेठीस धरले आहे. कोरोनामुळे जगभरातील सगळ्याच देशात सध्या भीतीचे वातावरण पसरले आहे. चीनच्या वुहान शहरातून सुरवात झालेल्या या विषाणूचा संसर्ग संपूर्ण जगभर झाला आहे. त्यामुळे जगभरातील बहुतांश देश चीनबद्दल साशंक आहेत. त्यातल्या त्यात अमेरिकेने तर चीनवर जोरदार टीका केली आहे.

Pointing fingers at others will only damaging one's own reputation. Self-conceit & blame shifting instead of helping any country solve this problem will only hurt other countries' legitimate rights & interests: Chinese Foreign Minister Wang Yi https://t.co/p43jXCTEJN

— ANI (@ANI) May 24, 2020