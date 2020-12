भारतातील शेतकरी कायद्याविरोधात लंडनमध्ये आंदोलन, मोठ्याप्रमाणात अटक

लंडन- ब्रिटनमधील मध्य लंडन येथे रविवारी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालया बाहेर भारतातील तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. हजारोंच्या संख्येने यात आंदोलक सामील झाले होते. स्कॉटलँड पोलिसांनी मोठ्याप्रमाणात आंदोलकांना अटक केली आहे. आंदोलनापूर्वी स्कॉटलँड यार्डने भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर ब्रिटनच्या विविध ठिकाणाहून आलेल्या आंदोलनकर्त्यांना इशाराही दिला होता. दरम्यान, या आंदोलनात खलिस्तानी झेंडे फडकवण्यात आले.

मध्य लंडनमध्ये 'आम्ही पंजाबी शेतकऱ्यांसोबत उभे आहोत' असे बॅनर घेऊन आंदोलक रस्त्यावर उभे होते. पोलिसांनी या आंदोलकांना रोखले आणि कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून लागू केलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला अटक केली जाईल तसेच त्यांच्याकडून दंडही घेतला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. परंतु, आंदोलक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. लंडनमध्ये सध्या 30 हून अधिक लोक जमा होऊ शकत नाहीत.

#WATCH: ‘Khalistani’ flags at a protest opposite Indian High Commission, London. The protest was to be against Indian farm laws. https://t.co/YeOWlFwokj pic.twitter.com/Ez5GF3MxzA

— ANI (@ANI) December 6, 2020