हल्ली सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ(Viral Video) होत असतात. मात्र सध्या परदेशात बॉलीवूड गाण्यांवर थिरकतांनाचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय. या व्हिडिओने सध्या सोशल मिडियावर धुमाकूळ घातलाय. या व्हिडीओत ‘तेरे नाल नचना’या लोकप्रिय गाण्यावर न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरसमोर एक तरुणी डान्स करताना दिसतेय. पूजा जैस्वाल (Puja Jaiswal) असं तरुणीचं नाव आहे. (puja jaiswal bollywood dance on new york's times square video goes viral)

या तरुणीचा डान्स पाहून सर्व अवाक् झाले. न्यूयॉर्कच्या गजबजलेल्या टाईम्स स्क्वेअरसमोर या तरुणीने केलेला भन्नाट डान्स अनेकांच्या आकर्षणाचा विषय ठरला आहे

सोशल मिडियावरुन या व्हिडीओवर उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. आतापर्यंत अडीच कोटींहून अधिक लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला असून २६ लाखांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाइक केलं आहे. नेटकऱ्यांनी या व्हिडीओवर अनेकांनी कमेंट करत हा व्हिडिओ आवडल्याचं म्हटलंय.