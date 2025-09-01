ग्लोबल

पुतीन यांची PM मोदींना लिफ्ट, हॉटेलजवळ पोहोचले तरी कारमधून उतरले नाही; ५० मिनिटं गाडीतच चर्चा, फोटो आले समोर

PM Narendra Modi With Vladimir Putin : पुतीन यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोबत घेत ऑरस कारमधून प्रवास केला. एससीओ समिटपासून इतर द्विपक्षीय बैठकीच्या ठिकाणापर्यंत दोघांनी एकाच कारमधून प्रवास केला.
सूरज यादव
Updated on

चीनमध्ये एससीओ परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित राहिले आहेत. व्लादिमीर पुतीन हे त्यांच्या ऑरस लिमोजीन कारसही चीनमध्ये दाखल झालेत. पुतीन यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोबत घेत ऑरस कारमधून प्रवास केला. एससीओ समिटपासून इतर द्विपक्षीय बैठकीच्या ठिकाणापर्यंत दोघांनी एकाच कारमधून प्रवास केला.

India
Narendra Modi
Vladimir Putin
Russia
Ukraine

