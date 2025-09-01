पुतीन यांची PM मोदींना लिफ्ट, हॉटेलजवळ पोहोचले तरी कारमधून उतरले नाही; ५० मिनिटं गाडीतच चर्चा, फोटो आले समोर

चीनमध्ये एससीओ परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित राहिले आहेत. व्लादिमीर पुतीन हे त्यांच्या ऑरस लिमोजीन कारसही चीनमध्ये दाखल झालेत. पुतीन यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोबत घेत ऑरस कारमधून प्रवास केला. एससीओ समिटपासून इतर द्विपक्षीय बैठकीच्या ठिकाणापर्यंत दोघांनी एकाच कारमधून प्रवास केला. .पंतप्रधान मोदी आणि व्लादिमीर पुतीन यांची कारमधून प्रवास करतानाच विविध विषयांवर चर्चा सुरू होती. नियोजित ठिकाणी हॉटेलमध्ये दोन्ही नेते दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींसह भेटणार होते. पण हॉटेलच्या परिसरात पोहोचल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी आणि व्लादिमीर पुतीन कारमधून उतरले नाहीत. जवळपास ५० मिनिटे गाडीतच दोघांमध्ये चर्चा सुरू होती..ब्राह्मणांना होतोय रशियन तेलाचा फायदा? ट्रम्प यांच्या सल्लागाराच्या विधानाने खळबळ, भारतात जातीय हिंसाचार भडकवण्याचा अमेरिकेचा कट?.रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्या कार्यालयाकडून पंतप्रधान मोदी आणि पुतीन यांच्यातील चर्चेबाबत अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलं. त्यात म्हटलंय की, दोन्ही नेत्यांनी कारमध्ये जवळपास तासभर चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोशल मीडियावर लिमोझीन कारमधील पुतीन यांच्यासोबतचा फोटो पोस्ट केला आहे. एससीओ समिटच्या ठिकाणी कार्यक्रमात भाग घेतल्यानंतर राष्ट्रपती पुतीन आणि मोदी द्विपक्षीय बैठकीसाठी एकत्रच निघाले..पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती पुतीन यांच्यात झालेली चर्चा सर्वात खास ठरली. दोघांमध्ये झालेल्या या चर्चेत असे मुद्दे असावेत ज्याची माहिती इतर कोणालाही नाहीय. द्विपक्षीय बैठकीवेळी मोदींनी पुतीन यांना सांगितलं की, युक्रेन संघर्ष लवकरात लवकर संपवणं हे मानवतेपुढचं आव्हान आहे. युक्रेनमध्ये शांतता निर्माण व्हावी यासाठी नवे मार्ग शोधले पाहिजेत. भारत रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहे असंही मोदींनी सांगितलं. पुतीन डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत बैठकीसाठी भारतात येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.