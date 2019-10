Nobel Prize 2019 :...यामुळे मिळाले वैद्यकशास्त्रातील नोबेल!

पुणे : 'प्राणवायूच्या उपलब्धतेचा अंदाज आणि तो ग्रहण करण्याची पेशींची क्षमता' यावर केलेल्या संशोधनाबद्दल अमेरिकेचे पेशीसंशोधक विल्यम केलिन, ग्रेग सेमेन्झा आणि ब्रिटनचे पीटर रॅटक्‍लिफ यांना 2019 चे वैद्यकशास्त्रातील नोबेल जाहीर झाले आहे.

''प्राणवायूची शरीरातील मात्रा ही कशाप्रकारे पेशी, चयापचय क्रिया आणि शारीरिक हालचालींवर परिणाम करते, हे आपल्याला समजून घेता यावे, यासाठी या संशोधनाचा उपयोग होईल. या संशोधनामुळे रक्तक्षय, कर्करोग आणि इतर आजारांशी लढा देण्यासाठी या संशोधनाचा उपयोग होऊ शकेल. प्राणवायूची (ऑक्‍सिजन) मात्रा बदलल्यानंतर त्याचा जनुकांद्वारे कसा प्रतिसाद दिला जातो आणि ती प्रक्रिया कशी नियंत्रित केली जाते, याचीही माहिती केलिन, सेमेन्झा आणि रॅटक्‍लिफ यांच्या संशोधनामुळे मिळू शकली आहे,'' असे पुरस्कार समितीने म्हटले आहे.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced.

Presented by Thomas Perlmann, Secretary of the Nobel Committee.#NobelPrize pic.twitter.com/LFswOT24AJ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019