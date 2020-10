रशियाचा विचित्र निर्णय; पहिली लस नाकारल्यानंतरही, दुसऱ्या लसीला मान्यता

मास्को : जगातील सर्वांत पहिली लस बनवल्याचा दावा रशियाने केला होता. आपली स्फुटनिक-व्ही ही लस प्रभावी असून आपण त्याला मंजूरी देत असल्याचे रशियाने जाहिर केले होते. मात्र, या लशीच्या योग्य त्या चाचण्या करायच्या आधीच या लशीला दिलेल्या मंजूरीमुळे संशोधकांनी या लशीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्वचिन्ह उठवले आहे. घाईगडबडीत याप्रकारे लस मंजूर करुन ती बाजारात आणणे, धोक्याचे असल्याचा ईशारा अनेकांनी दिला आहे. अशातच आता रशियाने आपली दुसरी लस निर्माण केली आहे.

Novosibirsk-based #Vektor Centre has registered a second coronavirus vaccine, #EpiVacCorona. Unlike with the first Russian vaccine, Sputnik V, which is an adenovirus vector-based vaccine, the new one is a promising synthetic vaccine based on peptide.https://t.co/lkekKNUxsO pic.twitter.com/39Md8jLsP2

— Russia in India (@RusEmbIndia) October 14, 2020