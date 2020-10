रशियाच्या 'स्फुटनिक' लशीचे 100 भारतीयांवर होणार परिक्षण; DCGI ने दिली परवानगी

मास्को : कोरोना विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. जगातील बहुतांश देश कोरोनाच्या हाहाकारने त्रस्त झाले आहेत. कोविड-19 वर प्रभावी अशी लस तयार करण्यासाठी संपूर्ण जगभरात प्रयत्न सुरु आहेत. कोरोनावर सर्वांत आधी लस तयार करण्याचा दावा रशियाने केला होता. मात्र, घाईगडबडीत चाचणीशिवाय लशीला मंजूरी देण्याबाबत अनेक जाणकारांनी चिंता व्यक्त केली होती.

रशियाच्या या स्फुटनिक-व्ही लशीची चाचणी भारतात 100 लोकांवर घेण्याची परवानगी आता दिली गेली आहे. Indian Central Drugs Standard Control च्या ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी गुरुवारी ही माहीती दिली. डीजीसीआयने फार्मास्युटीकल्स कंपनी डॉ. रेड्डी यांच्या प्रयोगशाळेद्वारे हे परिक्षण करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. या ट्रायलची वेळ आणि तारीख कंपनीद्वारेच ठरवण्यात येणार आहे.

Russian Sputnik V COVID-19 vaccine to be tested on 100 Indian volunteers

