Ajit Doval: अजित डोवालांचा मास्टरप्लॅन! पाकिस्तानचं नाक दाबलं; तालिबानसोबत ऐतिहासिक करार अन् हिंदूंना आवाहन

Strategic Nightmare for Islamabad: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ हे आपल्या देशात बसून भारत आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध गरळ ओकत होते, त्याच वेळी रशियातून त्यांच्यासाठी दोन अत्यंत वाईट आली. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि तालिबानचे संरक्षण मंत्री मोहम्मद याकूब यांच्या काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. .रशियामध्ये पहिल्या 'इंटरनॅशनल सिक्युरिटी फोरम'चे आयोजन करण्यात आले होते. यात जगभरातील १२० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या मंचावरून भारताचे एनएसए अजित डोवाल यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, दहशतवादाविरोधातील लढाईत "दुहेरी मापदंड चालणार नाहीत" असा स्पष्ट इशारा जगाला दिला..अजित डोवाल यांनी कोणत्याही देशाचं थेट नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख स्पष्टपणे पाकिस्तानकडे होता. याच दरम्यान, दुसरीकडे रशिया आणि तालिबान यांच्यात एका मोठ्या सैन्य सहकार्य (संरक्षण) करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..पाकिस्तानमध्ये बसून शहबाज शरीफ काय म्हणत होते?पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी आपल्या देशाच्या अणुचाचणी वर्धापनदिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात आरोप केला होता की, अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार भारताचे हितसंबंध आणि उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी मदत करत आहे. पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यातील संबंध सध्या ड्युरंड लाईनवरील वाढत्या चकमकींमुळे अत्यंत ताणलेले आहेत.पाकिस्तानच्या हवाई दलाने यापूर्वी अनेकदा दहशतवादविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली अफगाणिस्तानच्या हद्दीत घुसून हवाई हल्ले केले आहेत. पाकिस्तानकडून आपल्या सार्वभौमत्वाचे होणारे हे उल्लंघन रोखण्यासाठीच तालिबानने आता रशियासोबत औपचारिक संरक्षण भागीदारी सुरू केली आहे. 'द इंडिपेंडेंट'च्या अहवालानुसार, रशियाने जुलै २०२५ मध्येच तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता दिली होती आणि आता त्यांनी हे लष्करी सहकार्य पुढे नेले आहे..तालिबानचे संरक्षण मंत्री मोहम्मद याकूब यांनी रशियाकडे आधुनिक 'हवाई संरक्षण प्रणाली', रडार यंत्रणा आणि लष्करी प्रशिक्षणाची मागणी केली आहे. भविष्यात रशियाकडून तालिबानला 'S-400' किंवा 'पँटसिर' सारखी एअर डिफेन्स सिस्टीम किंवा जुनी लढाऊ विमाने मिळाल्यास, पाकिस्तानला अफगाण हद्दीत मनमानीपणे हवाई हल्ले करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे आतापर्यंत असणारे रणनीतिक वर्चस्व संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत..याच आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान तालिबानचे संरक्षण मंत्री मोहम्मद याकूब यांनी मॉस्कोमधून आणखी एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी अफगाणिस्तान सोडून गेलेल्या हिंदू आणि शीख समुदायातील नागरिकांना पुन्हा आपल्या मायदेशी परतण्याचे जाहीर आवाहन केले. "अफगाणिस्तान हा त्यांचाही देश असून तालिबान त्यांच्या संपूर्ण सुरक्षेची हमी घेईल," असे याकूब यांनी म्हटले आहे.