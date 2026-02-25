Russia Ukraine Ceasefire : रशिया-युक्रेन युद्धबंदीच्या ठरावादरम्यान भारत अनुपस्थित, अमेरिकेनीही घेतला नाही सहभाग; झेलेन्स्कींना झटका !

Russia Ukraine Ceasefire: रशिया आणि युक्रेनमध्ये तात्काळ पूर्ण आणि बिनशर्त युद्धबंदीचे आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावावर मतदान करण्यावेळी भारत अनुपस्थित राहिला. मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत हा ठराव मांडण्यात आला. "युक्रेनमधील शाश्वत शांततेसाठी समर्थन" या शीर्षकाचा हा ठराव रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मांडण्यात आला. १९३ सदस्यांच्या महासभेने १०७ मतांनी बाजूने आणि १२ विरोधात, ५१ मतांनी मतदान केले. युक्रेनने हा ठराव मांडला. .अमेरिकाही ठरावापासून दूर जगातील ५१ देशांसह भारतही सहभागी झाला नाही. बहरीन, बांगलादेश, ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, युएई आणि अमेरिका यासह इतर देशांनीही मतदानात भाग घेतला नाही. दरम्यान, युक्रेनच्या राष्ट्रपतींनी महासभेत या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या १०७ देशांचे आभार मानले. या ठरावात संपूर्ण युद्धबंदी आणि युक्रेनियन नागरिकांच्या परतीची मागणी करण्यात आली. झेलेन्स्की म्हणाले की, हा ठराव शांततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. .युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुढे सांगितले की युक्रेन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या जागतिक भागीदारांसोबत काम करत राहील. X वरील एका पोस्टमध्ये, झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की ते संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या १०७ देशांचे आभार मानतात. आमसभेने शांततेचे आवाहन करणारा आमचा ठराव स्वीकारला. हा ठराव संपूर्ण युद्धबंदी आणि आपल्या लोकांच्या परतीची मागणी करतो..Gaza: युद्धबंदीच्या ठरावावर अमेरिकेचा नकाराधिकार; प्रस्ताव फेटाळल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतील देश नाराज.युद्धकैद्यांची पूर्ण देवाणघेवाण या ठरावात संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरसह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्यापक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेची मागणी पुन्हा मांडण्यात आली. या ठरावात युद्धकैद्यांची पूर्ण देवाणघेवाण, बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची सुटका आणि मुलांसह जबरदस्तीने हस्तांतरित किंवा हद्दपार केलेल्या सर्व कैदी आणि नागरिकांच्या परतीच्या मागणीचाही पुनरुच्चार करण्यात आला. या ठरावात युक्रेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सीमा आणि प्रादेशिक जलक्षेत्राच्या आत त्याच्या सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य, एकता आणि प्रादेशिक अखंडतेसाठी दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.