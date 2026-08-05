Shehbaz Sharif: ''भारताच्या बेकायदेशीर कारवाईला सात वर्षे पूर्ण, पण...'', 'कलम 370'वरुन पाकच्या पंतप्रधानांचे भारतावर गंभीर आरोप

Pakistan PM Shehbaz Sharif X post: पाकिस्तानची आर्थिक घडी पूर्णपणे बिघडलेली असताना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ मात्र भारताच्या अंतर्गत विषयांवर बोट ठेवत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले, त्याला सात वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त शरीफ यांनी पुन्हा तोच जुना काश्मीरचा राग आळवला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जनतेचा तीव्र विरोध आणि अंतर्गत संकटावरून लक्ष हटवण्यासाठी शरीफ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत भारतविरोधी गरळ ओकली..काय म्हणाले शाहबाज शरीफ?'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये शरीफ यांनी लिहिले की, "भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेला जम्मू काश्मीर आणि तिथे केलेल्या एकतर्फी आणि बेकायदेशीर कारवाईला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. असं असलं तरी जम्मू काश्मिरची वादग्रस्त परिस्थिती बदलली नाही. आंतरराष्ट्रीय कायदे व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांमध्ये नमूद केलेल्या तेथील जनतेच्या हक्कांना कोणीही नाकारू शकत नाही..Pune Civic Tender Interference: पुणे महापालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांचा निविदांवर डल्ला, वरिष्ठ अधिकारी संतप्त; रस्ते व इतर प्रकल्प ठप्प.शरीफ पुढे लिहितात, "काश्मीरवर दीर्घकाळापासून लष्करी वचक आहे.. शिवाय कडक कायदे आहेत. त्यामुळे भारत तेथील मुस्लीम बहुसंख्याकांची स्थिती बदलण्यासाठी लोकसंख्येच्या बाबतीत फेरफार करत आहे. यासोबतच काश्मिरी जनतेला गप्प बसवण्यासाठी आणि त्यांची ओळख मिटवण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत." असा गंभीर आरोप शरीफ यांनी केला..Cooperative Scam: पतसंस्थेतील आठ लाखांची बचत बुडाल्याचा धक्का; मानसिक तणावातून शेतकऱ्याची गळफास घेऊन जीवन संपविले..भारताने जम्मू-काश्मीरवर बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा आरोप करत तो आपला हक्क असल्याचा दावा शरीफ यांनी केला आहे. एवढंच नव्हे तर त्यांनी कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्याची मागणी केली. पाकच्या इतरही काही मंत्र्यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली. भारतानेही त्यांना प्रत्युत्तर दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.