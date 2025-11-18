Sheikh Hasina : शेख हसीना यांची फाशी रद्द होणार की नाही? आता निर्णय भारताच्या हातात, जाणून घ्या काय आहे नियम

Summaryशेख हसीना यांना बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मानवतेविरुद्धचे गुन्हे सिद्ध करून मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे. त्या सध्या भारतात आहेत, त्यामुळे न्यायालयीन आदेश प्रत्यक्षात अंमलात आणणे आव्हानात्मक आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात २०१३ मध्ये प्रत्यार्पण करार आहे, पण तो “राजकीय गुन्हे” असल्यास नकाराचा तरतूद आहे..बांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये गोळीबार झाला आणि हिंसाचार उफाळलला यात शेकडो विद्यार्थी ठार झाले. यामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले त्यांना देशातून पलायन करावे लागले आणि भारतात आश्रय घ्यावा लागला. सध्या भारतात राहणाऱ्या शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने (आयसीटी) शेख हसीना यांना शिक्षा सुनावली आहे. पण भारत शेख हसीना यांचे बांगलादेशकडे प्रत्यार्पण करेल का? या शिक्षेचा भारतात काही कायदेशीर परिणाम होईल का? संयुक्त राष्ट्र संघ या निर्णयाला मान्यता देईल का? आणि शेख हसीना यांचे जीवन आता भारताच्या निर्णयावर अवलंबून आहे का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत याविषयी विस्ताराने जाणून घेऊया. .बांगलादेश सरकारच्या आरक्षण धोरण सुधारणांच्या विरोधात २०२४ च्या विद्यार्थी चळवळीने अवघ्या ४८ तासांत देशव्यापी उठावात रूपांतर केले. काही अहवालांनुसार, या चळवळीमुळे १,२०० ते १,४०० लोकांचा मृत्यू झाला, २०,००० लोक जखमी झाले, ८,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना अटक झाली आणि २३ दिवसांचा सोशल मीडिया ब्लॅकआउट झाला. .सरकारच्या दडपशाहीनंतर,जनतेत संतापाची लाट उसळळी आणि लष्कर निष्क्रिय केले आणि संसद बरखास्त केली. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये देशातून पलायन केले आणि भारतात आश्रय घेतला. भारतीय सुरक्षा संस्थांनी त्यांना सुरक्षा कवच प्रदान केले ठावठिकाणा गुप्त ठेवला परंतु तिला सरकारी संरक्षण मिळाले. .शेख हसीना यांची प्रतिक्रियामात्र आता त्यांना बांग्लादेशात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानतर शेख हसीना यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "ही न्यायाची नव्हे तर राजकीय हकालपट्टीची मोहीम आहे." असे त्यांनी म्हटले आहे सध्या भारतात राहणाऱ्या शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम प्रशासनाने स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण-१ ला "पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित" असे वर्णन केले आहे. .त्यांनी ते "कांगारू न्यायालय" म्हणून वर्णन केले आहे आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाला राष्ट्रीय निवडणुकीत भाग घेण्यापासून रोखण्यासाठी "राजकीय मोहिमेचा" भाग आहे. हसीनांनी खटला ओळखण्यास नकार दिला आहे. ही प्रतिक्रिया त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या या भूमिकेचे प्रतिबिंबित करते की हा निकाल न्यायावर आधारित नाही तर राजकीय सूडबुद्धीचा परिणाम आहे. .बांगलादेशची मृत्युदंडाची शिक्षा भारतात लागू आहे ?परदेशी न्यायालयाने लादलेली शिक्षा भारताच्या स्वतःच्या न्यायालयाने पुनरावलोकन करून स्वीकारल्याशिवाय भारतात लागू करता येत नाही.याचा अर्थ: आयसीटी-१ च्या मृत्युदंडाचा भारतात असलेल्या शेख हसीना यांच्यावर कोणताही परिणाम होत नाही..संयुक्त राष्ट्र ही शिक्षा लागू करू शकते का?आयसीटी-१ हे एक देशांतर्गत न्यायालय आहे. संयुक्त राष्ट्र फक्त दोन न्यायालयांचे निर्णय लागू करू शकते:आयसीसी - आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयआयसीजे - आंतरराष्ट्रीय न्यायालयआयसीटी-१ चे अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रांनी लागू केलेले नाही. म्हणून, संयुक्त राष्ट्र भारताला शेख हसीनाला सोपवण्यास भाग पाडू शकत नाही..भारत कायदेशीररित्या प्रत्यार्पण करू शकतो का?भारत आणि बांगलादेशमध्ये प्रत्यार्पण करार आहे. पण भारतीय कायदा प्रत्यार्पणावर प्रत्येकी वेगवेगळ्या अटींसह तीन सुरक्षा फिल्टर लादतो.राजकीय सूड घेण्याचा धोका असल्यास प्रत्यार्पण रोखता येते.निष्पक्ष खटला नाकारल्यास प्रत्यार्पण पूर्णपणे रोखले जाऊ शकते.मानवाधिकारांचे उल्लंघन किंवा मृत्युदंडाचा धोका असल्यास, राजकीय आश्रय प्राधान्य दिले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.